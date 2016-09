Audio: Inforadio | 29.09.2016 | Interview mit Winfried Wenzel

Berliner Polizisten erschießen Flüchtling - "Der Taser ist kein Allheilmittel"

29.09.16 | 08:53 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Flüchtling in Berlin wird wieder über den Einsatz von Schusswaffen bei der Polizei debattiert. Braucht die Polizei Elektroschocker, sogenannte Taser? Die Deutsche Polizeigewerkschaft Berlin hält den Taser für dringend nötig - die Polizei selbst sieht in ihm hingegen nicht die Lösung aller Probleme.

Die tödlichen Schüsse auf einen Flüchtling in Berlin haben zu einer neuen Debatte über die Einführung von Elektroschockwaffen, sogenannten Tasern, geführt. Nachdem sich am Mittwochabend Bodo Pfalzgraf von der Deutschen Polizeigewerkschaft Berlin im rbb am dafür ausgesprochen hatte, den Taser möglichst schnell einzuführen, widersprach dem nun die Polizei.



Wie Winfried Wenzel, Sprecher der Berliner Polizei, am Donnerstagmorgen im Inforadio sagte, teile er "diese Einschätzung nicht, dass der Taser jetzt als Allheilmittel gesehen wird für ein drartiges Szenario wie in der Flüchtlingsunterkunft Kruppstraße." Wenn in einer Situation, "in der eine Eskaltion innerhalb weniger Sekunden ausbricht, der Taser nicht funktioniert, dann könnten schwere Verletzungen und gar Tötungen von Menschen die Folge sein", so Wenzel.



Zuvor hatte sich Bodo Pfalzgraf von der Deutschen Polizeigewerkschaft Berlin im rbb dafür ausgesprochen, den Taser möglichst schnell einzuführen. Er sei zwar "keine Wunderwaffe", würde aber die "Zwangsmittel-Lücke" schließen, die es bei der Polizei gebe. Bisher könnten die Beamten in solchen Fällen nur auf die Schusswaffe zurückgreifen, sagte Pfalzgraf.



In Stresssituation keine Zeit, gezielt zu schießen

Beispiele aus anderen Ländern zeigten, dass der Taser "durchaus hilfreich" eingesetzt werden kann, führte der Polizei-Gewerkschafter aus. Bedingung dafür sei aber, dass alle Polizeikräfte damit ausgestattet seien, dass die Beamten entsprechend gut ausgebildet würden und die jeweilige Situation den Einsatz des Tasers auch erlaube.

In Notfällen stehe bislang nur die Schusswaffe zur Verfügung. Es sei aber eine Illusion zu glauben, dass diese ohne tödliches Risiko eingesetzt werden könne. In einer "absoluten Stresssituation" bleibe "schlichtweg keine Zeit mehr, auf die Füße oder auf die Arme und Beine zu schießen", sagte Pfalzgraf der rbb-Abendschau. Außerdem brauche man in so einer Lage eine "Mann-Stop-Wirkung", so dass dann der "Nothilfeschuss" angesetzt werde. Die Erprobung des Tasers in Berlin hatte noch im August Innensenator Frank Henkel (CDU) angeordnet. Ob das Projekt unter dem neuen Regierungsbündnis, das noch nicht steht, weitergeführt oder aber gestoppt wird, ist offen.



Polizei: Unzureichendes Schießtraining nicht der Grund für den Tod des Flüchtlings

Dass durch regelmäßigeres Schießtraining der Berliner Polizeibeamten der Tod des Angreifers hätte verhindert werden können, bezweifelte Polizei-Sprecher Wenzel am Donnerstag. Die Schwierigkeiten im Schießtraining seien keineswegs im Kontext mit dem Fall vom Dienstag in der Kruppstraße zu sehen. "Es ging darum, diesen Messerangriff zu beenden, das ist dann letztlich - so bitter und tragisch es auch für den Angreifer gewesen ist – gelungen."



