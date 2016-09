Polizisten werden gesucht. Nicht nur in Berlin. Großen Bedarf hat auch die Bundespolizei. Berlins Polizeipräsident will aber die Abwerbeversuche anderer Behörden nicht länger hinnehmen – schließlich dauere die Ausbildung Jahre und Berlin brauche natürlich seine Polizisten.

Die Berliner Polizei wehrt sich gegen Abwerbeversuche anderer Behörden. Polizeipräsident Klaus Kandt erklärte in einem Brief an alle Berliner Polizisten, er werde den Wechsel seiner Leute zur Bundespolizei oder zum Verfassungsschutz möglichst verhindern. Kandt informierte in dem Schreiben seines Büros am Montag, dass die Versetzungsanträge "zahlreich" seien, die es von Behörden des Bundes und anderer Bundesländer für Berliner Polizisten und Verwaltungsbeamte gebe.