Neuer Vorschlag zur Kreisgebietsreform - Cottbus soll zur Großstadt werden

29.09.16 | 07:08 Uhr

Aus 14 Landkreisen sollen zehn werden, so sieht es die Kreisgebietsreform vor, die die brandenburgische Landesregierung bis 2019 umsetzen will. Die kreisfreien Städte sind schon lange dagegen, denn bis auf Potsdam sollen sie in den umliegenden Landkreisen aufgehen. Jetzt kommt ein neuer und ungewöhnlicher Vorschlag aus Cottbus.

Holger Kelch, Oberbürgermeister von Cottbus, hat einen neuen Vorschlag zur Umsetzung der geplanten Kreisgebietsreform gemacht. In der Stadtverordnetenversammlung schlug der CDU-Politiker am Mittwoch vor, die Kreisfreiheit von Cottbus zu erhalten, die Stadt aber zugleich zu einer Großstadt zu machen, der die umliegenden Gemeinden zugeschlagen werden.

Hintergrund Verwaltungsstrukturreform - Wer will was bei der Kreisgebietsreform? Was plant die Landesregierung und mit welchem Zeitplan? Was sagen die Parteien, die Kreise und die Bürger zu der Reform? Und welche Szenarien gibt es? Ein Hintergrund zu Brandenburgs derzeit umstrittenster Reform.

Umliegende Ortschaften sollen eingemeindet werden

Guben, Forst, Spremberg und Drebkau würden somit "eingemeindet" werden und als Stadtbezirke in Cottbus aufgehen. Dem Vorschlag zufolge würden diese Bezirke wie in Berlin ihre Bürgermeister und Verwaltungsstrukturen haben. Allerdings würde eine solche Lösung genau das Gegenteil von dem bedeuten, was die Landesregierung plant. Demnach sollen die Eingemeindung nämlich umgekehrt ablaufen: Die bisher kreisfreien Städte Cottbus, Frankfurt und Brandenburg würden ihre Kreisfreiheit verlieren und in den umliegenden Landkreisen aufgehen. So sieht es jedenfalls die "Verwaltungsstrukturreform 2019" vor. Sie verfolgt unter anderem das Ziel, die Zahl der Landkreise auf insgesamt zehn zu reduzieren - derzeit sind es noch 14. Im Koalitionsvertrag steht dazu: "Wir halten grundsätzlich maximal zehn Kreisverwaltungen für ausreichend, auf die derzeit vom Land wahrgenommene Aufgaben übertragen werden." Von den bisher vier kreisfreien Städten würde nur noch Potsdam eigenständig bleiben.

Linke bezeichnen Kelchs Vorschlag als "arrogant"

Kelch dagegen betonte, dass sein Vorschlag genau die Kriterien erfüllen würde, die der Landtag im Leitbild zur Gebietsreform beschlossen hat. Es würde sich um ein Modell handeln, welches Stadt und Region gleichermaßen stärkt, sagte Kelch dem rbb. Der Vorschlag sei durchaus ernst gemeint, so der Cottbuser OB gegenüber der rbb-Welle Antenne Brandenburg. Kritik kam jedoch von der Linken-Fraktion in der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung. Fraktionschef André Kaun bezeichnete den Vorschlag von Kelch als "arrogant" und "von oben herab". Cottbus sei keine Insel. So gehe man nicht mit dem Umland um, sagte Kaun. Überrascht reagierten auch die Bürgermeister von Guben und Forst auf den Vorschlag: Das sei in der ganzen Diskussion um die Kreisgebietsreform eine der absurdesten Ideen, die er bisher gehört habe, sagte das Forster Stadtoberhaupt Philipp Wesemann dem rbb. "Ein Stadtteil von Cottbus wird Forst mit mir nicht", so Wesemann.



Auch der Gubener Rathauschef Fred Mahro sagte, er könne sich so ein Modell aktuell nicht vorstellen. Zudem sei er verärgert darüber, dass Kelch nicht vorher mit den betreffenden Bürgermeistern gesprochen habe. "Holger Kelch würde gut daran tun, wenn er uns erstmal ins Klare darüber setzt, was er vorhat und wie das umgesetzt werden soll, bevor er so eine Idee in der Öffentlichkeit preisgibt", sagte Mahro dem rbb.