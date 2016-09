In Brandenburg gilt vom 1. Oktober an bei öffentlichen Aufträgen ein Mindestlohn von neun Euro. Das beschloss der Landtag am Mittwoch mit der Mehrheit der rot-roten Koalition. Damit geht Brandenburg über den bundesweit geltenden Mindestlohn hinaus, der derzeit bei 8,50 Euro liegt und im nächsten Jahr auf 8,84 Euro steigen soll.



Der CDU-Wirtschaftsexperte Dierk Homeyer sprach von einem "bürokratischen Monster", das SPD und Linke für gerade mal 16 Cent mehr aus ideologischen Gründen durchzögen. Der Grünen-Abgeordnete Michael Jungclaus erklärte, das Problem beim Mindestlohn liege weniger in der Höhe, als in der Kontrolle.



Der SPD-Landtagsabgeordnete Helmut Barthel ließ den Einwand von einem minimalen Unterschied von 16 Cent pro Stunde nicht gelten. Das seien am Ende 20 Euro mehr und für diese Arbeitnehmer viel Geld. Der Linken-Abgeordnete Matthias Loehr erklärte, die neun Euro seien für seine Fraktion nur ein erster Schritt. Für eine auskömmliche Rente seien mehr als elf Euro notwendig.