Die Wirtschaft floriert, und die Steuereinnahmen sprudeln - so kommt es, dass Brandenburg mehr Geld zur Verfügung hat als in den vergangenen Jahren. Über die Verteilung der knapp 23 Milliarden Euro gibt es allerdings unterschiedliche Ansichten. Mit Spannung wird daher die Haushaltsdebatte am Mittwoch erwartet.

Da die Steuergelder sprudeln, steht den Haushältern deutlich mehr Geld zu Verfügung: Hatte der Haushalt 2015/16 noch ein Volumen von jeweils gut zehn Milliarden Euro pro Jahr, werden es in den beiden kommenden Jahren insgesamt fast 23 Milliarden Euro sein, die auf die Ressorts zu verteilen sind. Die Beratungen, die am Mittwoch mit der ersten Lesung beginnen, werden sich über mehrere Wochen hinziehen. Ziel ist es, den Haushalt vor Weihnachten endgültig zu verabschieden. Die rot-rote Landesregierung will dabei einen Schwerpunkt in der Bildungspolitik setzen und in den kommenden zwei Jahren rund 830 zusätzliche Lehrer einstellen. In den Kitas soll die Zahl der Erzieherinnen gegenüber dem Jahr 2014 um 1.500 wachsen. Zusätzlich plant Rot-Rot eine Entlastung der Eltern bei den Kita-Gebühren vom Jahr 2018 an, die mit jährlich 15 Millionen Euro zu Buche schlägt. Dann sollen auch jährlich zehn Millionen Euro in die Sanierung und den Neubau von Kitas fließen.