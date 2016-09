In Potsdam hat der brandenburgische Landtag am Mittwoch erstmals über den Doppelhaushalt 2017/2018 diskutiert.

Die Wirtschaft floriert, und die Steuereinnahmen sprudeln - so kommt es, dass Brandenburg mehr Geld zur Verfügung hat als in den vergangenen Jahren. Über die Verteilung der knapp 23 Milliarden Euro gibt es allerdings unterschiedliche Ansichten. Mit Spannung wird daher die Haushaltsdebatte am Mittwoch erwartet.

CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben warf der Regierung hingegen Perspektivlosigkeit und mangelnden Schuldenabbau vor. In Zeiten sprudelnder Einnahmen denke die Koalition nicht über 2018 hinaus. Man investiere zum Beispiel zu wenig in den Straßenbau und in den Aufbau schneller Internetverbindungen auf dem Land, so Senftleben.