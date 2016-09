Diskussion im Potsdamer Landtag - Hilflos oder liberal? Brandenburgs Umgang mit Crystal Meth

28.09.16 | 18:09 Uhr

Crystal Meth ist eine äußerst gefährliche Droge, von der allein in Brandenburg mindestens 10.000 Menschen abhängig sind. Aus Sicht der CDU tut die rot-rote Landesregierung zu wenig gegen die Droge. Crystal legalisieren, schlägt dagegen ein Linken-Politiker vor. Am Donnerstag beschäftigt sich der Landtag mit dem Problem. Von Amelie Ernst



Die EU macht ernst - zumindest auf dem Papier: Seit dem 21. September braucht jeder, der die Chemikalie Chlorephedrin vertreibt oder verwendet, eine spezielle Erlaubnis. Chlorephedrin ist der Grundstoff für Crystal Meth, der unter anderem in bestimmten Hustensäften enthalten ist. Die Zutaten lassen sich leicht besorgen, Crystal ist deshalb bisher relativ leicht herzustellen und günstig zu haben. Auch in Brandenburg steigt die Zahl der Konsumenten seit Jahren, vor allem im Süden des Landes. Grobe Schätzungen gehen von mindestens 10.000 Crystal-Abhängigen aus. Am Donnerstag diskutiert der Potsdamer Landtag über das Thema Crystal Meth in einer Aktuellen Stunde: Denn aus Sicht der CDU tut die rot-rote Landesregierung bisher zu wenig.

Crystal-Meth-Kinder fallen erst nach und nach auf

Kaum jemand erlebt die Folgen der Crystal-Sucht so drastisch wie Eva Robel-Tillig. Sie ist Chefärztin der Klinik für Neonatologie im Leipziger Klinikum St. Georg und mittlerweile Spezialistin für Babys von "Crystal-Müttern". Manche von ihnen stammen aus Brandenburg. "Crystal Meth ist insofern eine besondere Droge, als dass bei dem Neugeborenen erst einmal gar nichts zu sehen ist. Das Kind fällt vielleicht dadurch auf, dass es viel schläft und wenig trinkt. Aber es ist nicht wie andere Drogen-Kinder: Es schreit nicht, ist nicht unruhig, hat kein Fieber", so Robel-Tillig. Nach und nach aber fallen die Crystal-Kinder dann doch auf: Sie lehnen ihre Mütter ab, ebenso Berührungen, sie wachsen schlecht und lernen nur langsam laufen und sprechen. "Es gibt autoaggressives Verhalten. Das heißt, das Kind zieht sich selbst an den Haaren, es legt sich mit dem Köpfchen auf den Fußboden bis hin zu so genannten psychogenen Krämpfen – das Kind bekommt also aus dem Affekt heraus Krampfanfälle. Das ist schwer zu behandeln. Da kann man nicht irgendein Medikament geben. Man muss davon ausgehen, dass es hier einer Schulung der Eltern bedarf und einer psychosozialen Betreuung der Kinder", sagt Robel- Tillig. Das alles kostet Geld - das im Haushalt von Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze von der Linken bisher nicht vorgesehen ist. Sie setzt weiter vor allem auf Prävention.

Mehr Geld für Suchtberatung gibt es nicht, aber mehr Süchtige

"Es gibt keine spezifisch auf Crystal ausgelegte Präventionsstrategie, weil es eine Droge von vielen ist. Die aber leider über die Landesgrenzen den Süden Brandenburgs erreicht hat. Deshalb muss es in der Primärprävention darum gehen, die Menschen stark zu machen, ihnen andere Lösungswege für Probleme aufzuzeigen und sie dabei zu unterstützen, Nein zu sagen, wenn sie so etwas angeboten bekommen", sagt Golze. Rund 1,7 Millionen Euro sind im aktuellen - ebenso wie im kommenden - Haushalt pro Jahr für die komplette Suchtberatung in Brandenburg eingeplant. Allein ein Drittel davon ist allerdings für Maßnahmen gegen Spielsucht vorgesehen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Crystal-Konsumenten, vor allem im Süden des Landes. Doch mehr Geld helfe da nicht zwingend weiter, findet Diana Golze. "Insgesamt haben wir in allen Regionen Brandenburgs Beratungsstellen. Diese passen ihr Angebot an die Bedürfnisse und Nachfragen in der jeweiligen Region an. Die Hauptschwerpunkte sind zwar immer noch Alkohol und Tabak, aber die Angebote der Beratungsstellen werden danach ausgerichtet, welchen konkreten Bedarf es gibt. Den Vorwurf, das Land würde vor dem Problem [vor Crystal Meth, Anmerkung der Redaktion] die Augen verschließen, kann ich einfach nicht stehen lassen", sagt Golze.

Crystal-Meth-Süchtige sind anders als andere Süchtige

Doch genau diesen Vorwurf macht Raik Nowka, der Gesundheitsexperte der CDU im Landtag, der Ministerin: 43.500 Euro erhält jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt pro Jahr vom Land für die Suchtprävention. Für ein durchgängiges Angebot reiche das längst nicht aus, so Nowka: "Wenn ich in einer Kleinstadt mit 20.000 bis 25.000 Einwohnern eine Beratungsstelle habe, die mit einer Person besetzt ist, dann liegt es in der Natur der Sache, dass dort auch des Öfteren jemand ausfällt. Wir haben aber nicht zwei oder drei oder vier Chancen, wenn Betroffene sich durchringen, zu einer Beratung zu gehen", sagt er. Das bestätigt auch Andrea Hardeling, Leiterin der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen, die das Land ebenfalls finanziert. Gerade Crystal-Abhängige bräuchten besondere Angebote und seien mit Alkohol- und Spielsüchtigen nicht zu vergleichen, sagt sie. "Man weiß, dass Menschen, die länger Crystal Meth konsumiert haben, in der Regel irgendwann nicht mehr in der Lage sind, Termine einzuhalten. Sie vergessen, welcher Wochentag ist. Das macht natürlich die Hemmschwelle größer, Beratung anzunehmen", so Hardeling. Das heißt: An sich bräuchten Crystal-Abhängige Ansprechpartner rund um die Uhr, die sie im Zweifel auch mal zuhause besuchen. Doch dafür fehlt das Personal. Und die Tatsache, dass Brandenburg ein Flächenland ist, komme erschwerend hinzu, sagt Hardeling. "Im Vergleich zu einer Stadt wie Berlin – wo die Versorgung viel dichter, mit kürzeren Wegen und mit enger gesetzten Beratungsangeboten ist, kann es natürlich im Flächenland Brandenburg nicht solche Bedingungen geben. Das trifft für den Süden des Landes auch zu. Es gibt durchaus auch Beratungsstellen, die einzelne Nebenstellen haben, die nicht täglich geöffnet sind. Das heißt für die Konsumenten, dass der Zugang nicht ganz so niedrigschwellig wie in dichter besiedelten Regionen ist", sagt Hardeling weiter.

Mehr Konsumenten bedeutet auch mehr Beschaffungskriminalität

Die mangelnde Betreuung und Beratung der Crystal-Abhängigen und ihrer Familien ist nur ein Teil des Problems: immer mehr Konsumenten bedeuten auch immer mehr Beschaffungskriminalität. Am Anfang ist die Sucht noch billig, doch schnell brauchen Abhängige ein Gramm pro Tag oder mehr, für jeweils um die hundert Euro. Die Grundstoffe für Crystal sind zwar leicht zu bekommen, doch für die Produktion braucht es zumindest chemisches Grundwissen und einen Produktionsort: Der Großteil des Crystals kommt nach wie vor aus Tschechien. Marco Mette ist Leiter der Kriminalpolizei Cottbus/Spree-Neiße. In seinem Zuständigkeitsbereich ist mittlerweile für mehr als jeden zweiten Diebstahl ein Crystal-Konsument verantwortlich. "Den Bürger interessiert die Sucht des einzelnen logischerweise nicht. Aber er ist dann betroffen, wenn er Opfer von Eigentumsdelikten wird. Und die werden immer brutaler. Da werden ältere Frauen auf offener Straße überfallen um ihnen die Handtaschen zu entreißen", schildert Mette. Kampf gegen Crystal Meth heißt für Mette und seine Kollegen mittlerweile Kampf gegen Diebe, die via Flohmarkt und Internet alles zu Geld machen - vom Mixer bis zum Kinderfahrrad. "Es fehlen uns in diesem Zusammenhang die Mittel und Kräfte, diese konzentriert auf den Handel anzusetzen", so Mette. Polizisten, die mühsam Diebesgut zuordnen, haben nun mal keine Zeit, um Drogenschmuggler zu kontrollieren.

