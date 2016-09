Video: Abendschau | 23.09.2016 | Boris Hermel

Jenna Behrends schreibt offenen Brief - Berliner CDU-Politikerin wirft ihrer Partei Sexismus vor

23.09.16 | 18:54 Uhr

Schwere Vorwürfe gegen die Berliner CDU: Jenna Behrends, 26 Jahre alt und künftiges BVV-Mitglied in Mitte, schreibt über Sexismus und Verleumdungen, die sie in der Partei erfahren haben will. Ein Senator habe sie etwa als "große süße Maus" bezeichnet. Der Name des Senators: Frank Henkel.



Die CDU-Politikerin Jenna Behrends hat der Berliner Union Sexismus vorgeworfen. In einem offenen Brief, den sie online bei "Edition F" veröffentlichte, schreibt sie über "Verleumdungen, Gerüchte, Sexismus gegenüber Frauen und teilweise auch durch Frauen".



"Aber nicht nur mein Ortsvorsitzender erklärte mir, das alles sei Teil des politischen Auswahlprozesses. Wenn ich damit nicht klarkäme, dann sei ich für kein Amt geeignet. Ich hingegen frage mich, was das für Politiker sein müssen, die so ein System produzieren." Behrends war im Mai des vergangenen Jahres in die CDU eingetreten. Im November erhielt die heute 26-Jährige den sicheren Listenplatz sechs für die Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Mitte.



Zu wenige Frauen in der Politik? Nach einem Jahr in der @cduberlin kenne ich den Grund: https://t.co/NT6LRdHZk3 — Jenna Behrends (@Jenna_Behrends) 23. September 2016

Behrends schreibt weiter, ihr sei unterstellt worden, dass sie sich für einen Sitz in der BVV hochschlafen wolle. Mehrfach seien ihr angebliche Affären angehängt worden. Sie berichtet zudem unter anderem von einem Senator, der sie als "große süße Maus" begrüßt habe und einen Kollegen aus dem Abgeordnetenhaus vor ihrer Nominierung gefragt habe: "Fickst du die?" Sie nennt den Senator im offenen Brief nicht namentlich, bestätigte rbb|24 aber, dass es sich dabei um Noch-Innensenator und Noch-CDU-Landeschef Frank Henkel handlet. Das hatte zuvor der "Tagesspiegel" berichtet.

Frank Henkel, Berliner CDU-Spitzenkandidat, nach der CDU-Vorstandssitzung am 19.09.2016 auf der Galerie des Konrad-Adenauer-Hauses © dpa

Henkel zeigt sich "sehr verwundert"

Henkel teilte in seiner Eigenschaft als Kreisvorsitzender der CDU Mitte zu den Vorwürfen mit, er sei "sehr verwundert [...] und auch ein bisschen enttäuscht über Inhalt und Stil dieses offenen Briefes". "Die CDU Mitte und ich als Kreisvorsitzender haben in der Vergangenheit immer wieder auch Quereinsteigern eine Chance gegeben. Dass Frau Behrends heute in der BVV sitzt, ist dafür ein gutes Beispiel." Er zeigte sich zu einem direkten Austausch mit Behrends bereit. "Solche Dinge sollten nicht im Raum stehen bleiben, sondern geklärt werden. Versuche einer Kontaktaufnahme durch den Kreisverband waren bislang leider erfolglos."



Auf die konkreten Vorwürfe von Behrends ging Henkel in der Erklärung nicht ein. Die Bundes-CDU wollte die Vorwürfe auf Nachfrage der dpa gar nicht kommentieren.