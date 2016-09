Zur Verbesserung des Bahnverkehrs zwischen Deutschland und Polen soll es in den kommenden Monaten einen zweiten deutsch-polnischen Bahngipfel geben. Dabei werde es um die Verbindungen nach Stettin, aber auch um mehr Züge zwischen Berlin und Warschau gehen, sagte der neue polnische Botschafter Andrzej Przylebski am Dienstag vor seinem Antrittsbesuch bei Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Potsdam. Im Spätsommer 2015 hatte es zu diesen Themen einen ersten Bahngipfel gegeben.



Woidke, der auch Polen-Beauftragter der Bundesregierung ist, sagte, die Beziehungen zu Polen seien "so gut wie niemals zuvor". Dies betreffe die "exzellenten" Wirtschaftsbeziehungen, aber auch die zunehmend bessere Zusammenarbeit beim Bekämpfen der Grenzkriminalität.