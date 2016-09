An mehreren Stellen in der Kleinstadt Guben (Spree-Neiße) sind Wurfzettel und Plakate mit ausländerfeindlichem Inhalt aufgetaucht. Die kleinen Plakate seien am Mittwoch unter anderem an einem Friedhofszaun, an einer Bushaltestelle und einem Baustellenzaun entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Darauf sei der Schriftzug "Refugees not welcome" (Flüchtlinge nicht willkommen) zu lesen. Einem Sprecher zufolge kam es in jüngerer Zeit auch immer wieder zu rechten Schmierereien in der Grenzstadt zu Polen.



Das Ordnungsamt entfernte nach Angaben der Stadt die Plakate und Wurfzettel. Dass diese zeitgleich an mehreren Stellen auftauchen, sei zuvor nicht vorgekommen. Die Taten in Guben erinnern an Vorfälle vor einigen Tagen in Nord- und Westbrandenburg. Dort hatten Unbekannte in mehreren Landkreisen Ortseingangsschilder mit fremdenfeindlichen Parolen beklebt.