Auch ein Mentalitätswechsel wäre schön, so von Dassel. "Es wird im Moment so getan, als ob es ein Menschenrecht wäre, seine Wohnung bei jeder Abwesenheit zu vermieten und man ohne diese Vermietung kaum noch existieren kann." Er halte es nicht für eine Verpflichtung des Staates, Bedingungen zu schaffen, damit sich eine gewisse Gruppe von Menschen - in der Regel Studierende oder Menschen, mit größeren und schicken Wohnungen - leichter den zweiten oder dritten Urlaub finanzieren könne.



Der Senat wollte es mit der Gesetzesänderung den Bezirken erleichtern, das Zweckentfremdungsverbot durchzusetzen. Vermittlungsportale müssen demnach Auskunft über die Anbieter einer möglicherweise illegalen Ferienwohnung geben. Diese sind in Berlin wegen der Wohnungsknappheit nur noch in Ausnahmefällen erlaubt.