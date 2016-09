Mit der Mietpreisbremse sollen Ballungsräume wie Berlin vor explodierenden Mieten geschützt werden. Allein: Sie funktioniert bislang nicht. Union und SPD wollen nun nachbessern. So könnten Vermieter künftig gezwungen werden, die Höhe der bisherigen Miete offenzulegen.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat Signale aus der Union begrüßt, bei der bislang kaum funktionierenden Mietpreisbremse juristisch nachzubessern. Maas sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir sind jederzeit bereit, das weitere Anschärfen der Mietpreisbremse in unser zweites Reformpaket zu integrieren." Er sei sehr offen dafür, die Regelungen zu überarbeiten.

Die SPD will dabei durchsetzen, dass Vermieter gesetzlich verpflichtet werden, bei der Neuvermietung die Höhe der vorherigen Miete offenzulegen. Damit könnten die neuen Mieter einfacher feststellen, ob die Preisbremse eingehalten wurde oder nicht. Laut Gesetz dürfen Mieten bei neuen Verträgen nur noch zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, wie sie im Mietspiegel festgelegt ist.

Die Mietpreisbremse gilt für ausgewählte Städte in zahlreichen Bundesländern. Mehrere Studien haben jedoch offengelegt, dass sie bislang ihre Wirkung verfehlt. So sind die beispielsweise in Berlin verlangten Mieten im Schnitt 31 Prozent höher als erlaubt. Berlin hatte die Mietpreisbremse zum 1. Juni 2015 als erstes Bundesland eingeführt.