Die Stadt Potsdam will der unter Platznot leidenden Al Farouk Moschee helfen. Seit Wochen finden sich zum Freitagsgebet bis zu 500 Gläubige in dem nur 120 Quadratmeter großem Gemeindezentrum ein. Viele Muslime müssen dann im Freien beten. "Wir suchen nach geeigneten Räumlichkeiten", sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Donnerstag. "Es sollte aber eine langfristige Lösung geben", betonte der Imam der Gemeinde, Kamal Abdallah, auf Anfrage. Zuvor hatten "Potsdamer Neueste Nachrichten", "Märkische Allgemeine" und "Bild"-Zeitung über die Situation berichtet.

Der 1998 gegründete Moschee-Verein plant ein Gemeindezentrum für soziale Arbeit. "Wir brauchen eine Begegnungsstätte und Platz für 500 Menschen", sagte Imam Abdallah. Es fehle separater Platz für weibliche Muslime bei den Gottesdiensten. Auch sollten Gläubige nicht nach Berlin abwandern, sondern hier in der Moschee eine Heimat finden.



Als mögliches Ausweichquartier ist nach einem Bericht der "Potsdamer Neuesten Nachrichten" die Orangerie der Biosphäre im Gespräch. Bis zu 500 Menschen würden demnach in der Halle Platz finden. Zudem prüfe die Stadt weitere Hallen-Standorte in der Stadt, etwa in der Schiffbauergasse. Räume der Fachhochschule stehen laut Medienberichten ebenfalls zur Diskussion.



In Brandenburg wird die Zahl der Moscheen und Gebetsräume nach Angaben des Kulturministeriums nicht erfasst. Bekannt sind bislang nur die Potsdamer Moschee und das Zentrum für Islamstudien in Trebbus (Elbe-Elster).