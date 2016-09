Berliner Gewerkschaft schreibt Frust-Brief - GdP: Polizeichef ist "Insolvenzverwalter ohne Gestaltungswillen"

27.09.16 | 15:59 Uhr

Immer mehr Berliner Polizisten werden von anderen Behörden abgeworben, manche in "Raub-Ernennungen", wie Polizeipräsident Klaus Kandt kürzlich in einer Mitarbeiter-Info kritisierte. Darauf reagiert nun die Gewerkschaft der Polizei - und geht den Chef hart an.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat sich in einem offenen Brief an Polizeipräsident Klaus Kandt gewandt. Hintergrund des schriftlichen Schlagabtauschs sind die sogenannten "Raub-Ernennungen". In der vergangenen Woche beklagte Kandt, dass immer mehr Polizisten von Bundes- und Landesbehörden abgeworben werden. Dies wolle er nicht länger hinnehmen.

In dem vierseitigen Brief begründen die Gewerkschafter nun, warum das so ist: "Ihre Beschäftigten leisten verdammt gute Arbeit! Und das seit vielen Jahren unter widrigsten Bedingungen in puncto Ausstattung, Ausrüstung, Arbeitsplatz und Arbeitszeit", heißt es. Außerdem müssten die Beamten mit der "deutschlandweit miesesten Bezahlung" leben. Wer unter solchen Voraussetzungen dauerhaft eine derart hochwertige Leistung abliefere, wecke unweigerlich das Interesse anderer Behörden.

Ein "überforderter Insolvenzverwalter" ohne Gestaltungswille

Die GdP wirft Kandt in ihrem Schreiben weiter vor, dass ihm Gestaltungswille fehle, um die Polizei in Berlin "in schweren Zeiten" voran zu bringen. Das Amt des Polizeipräsidenten habe Kandt wie ein "überforderter Insolvenzverwalter" ausgefüllt. Kandt habe sich auch nicht für eine Verbesserung der Bezahlung und Arbeitszeit eingesetzt. Ferner werfen sie ihm vor, die Polizeiverwaltung zerschlagen zu haben und auf Kosten der Gesundheit der Bediensteten neue Arbeitszeitmodell eingeführt zu haben.

Infos im Netz www.gdp.de - Offener Brief der GdP Direktion 4

Auch die "fortwährenden Angriffe" in der Rigaer Straße werden thematisiert: "Der Abschnitt musste sich selbst überlegen, wie unter bestmöglicher Beachtung der Eigensicherung Einsätze in der Rigaer Straße zu bewältigen seien, ohne eine polizeiliche No-Go-Area entstehen zu lassen."