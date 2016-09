Brandenburger Landtag debattiert über Doppelhaushalt - Opposition rechnet mit Rot-Rot ab

28.09.16 | 15:30 Uhr

Haushaltsdebatte im Parlament - das bedeutet meist auch eine Abrechnung mit der bestehenden Regierung. Entsprechend hat die CDU der rot-roten Koalition in Brandenburg vorgeworfen, den Straßenbau sowie schnelle Internetverbindungen und die Sicherheit zu vernachlässigen. Die Regierung muss indes weiter mehr Geld für Flüchtlinge aufbringen.



In Potsdam hat der brandenburgische Landtag am Mittwoch erstmals über den Doppelhaushalt 2017/2018 diskutiert. In der Debatte hat die CDU-Opposition im Brandenburger Landtag der rot-roten Landesregierung mangelnden Gestaltungswillen vorgeworfen. Trotz ständig steigender Steuereinnahmen verpasse diese die Chance zum Abbau der Milliardenschulden, kritisierte Oppositionschef Ingo Senftleben am Mittwoch in der Plenardebatte. "Von 2010 bis 2018 hat das Land ein Steuerplus von 12,8 Milliarden Euro", sagte er. "Und Sie geben keinen Cent für den Abbau des Schuldenbergs in Höhe von 18,4 Milliarden Euro." Senftleben forderte zudem erneut den Stopp der umstrittenen Kreisreform. Hunderte Millionen Euro für "unsinnige Zwangsfusionen von Landkreisen" könnten besser eingesetzt werden: "Mit dem Prignitz-Express schneller nach Berlin zur Arbeit, mit einem Lausitzplan die Strukturentwicklung voranbringen, Breitband-Internet und Handy-Empfang nicht nur in den Städten, sondern im ganzen Land."

mehr infos Erste Lesung zu Doppelhaushalt - Brandenburger Landtag hat fast 23 Milliarden Euro zu verteilen Die Wirtschaft floriert, und die Steuereinnahmen sprudeln - so kommt es, dass Brandenburg mehr Geld zur Verfügung hat als in den vergangenen Jahren. Über die Verteilung der knapp 23 Milliarden Euro gibt es allerdings unterschiedliche Ansichten. Mit Spannung wird daher die Haushaltsdebatte am Mittwoch erwartet.



Koalition spricht von ausgewogenem Haushalt

Finanzminister Christian Görke (Linke) verteidigte den Doppeletat dagegen als finanziell ausgewogen und in die Zukunft gerichtet. Die rot-rote Landesregierung stärke die Prioritäten Bildung und Wissenschaft. So würden gegenüber dem Stand von 2015 mehr als 1.300 zusätzliche Lehrer eingestellt. In den Ausbau der Kitas würden Millionen investiert und nach 1.000 in den vergangenen zwei Jahren noch mal 500 neue Erzieherinnen eingestellt. "Kinder haben in diesem Land Vorfahrt", betonte Görke. Auch bei der Inneren Sicherheit lege die Landesregierung nach. So werde die Zahl der Polizeibeamten von derzeit 8.114 auf 8.200 aufgestockt. "Inzwischen werden 350 Polizeianwärter pro Jahr ausgebildet, so viele wie noch nie", sagte der Minister. "Die Zeit des Personalabbaus bei der Polizei ist vorbei."

AfD fordert mehr Polizisten

Angesichts der veränderten Sicherheitslage reiche dies bei weitem nicht aus, entgegnete AfD-Fraktionschef Alexander Gauland. "Die neue Zielzahl von 8.200 Polizeibeamten wird den Bürgern nicht das Gefühl der Sicherheit zurückgeben", meinte Gauland. "Im Jahr 2002 hatte die Polizei 800 Beamte mehr und war schon über der Belastungsgrenze", so Gauland. "Und damals gab es keine Gewalt in Flüchtlingsheimen, keine Gewalt von Links- und Rechtsextremisten und keine islamistische Gefahr." Der AfD-Politiker kritisierte zudem die Ausgaben für die Flüchtlinge. "700 Millionen Euro für die Finanzierung des unsinnigen Satzes "Wir schaffen das"", bemerkte er. "Trotz sprudelnder Steuereinnahmen ist das Land so knapp bei Kasse, dass der Finanzminister dafür 160 Millionen Euro aus dem Sparstrumpf holen muss."

SPD-Fraktionschef Mike Bischoff

SPD: Kriegsflüchtlinge gut integriert

Im Gegenzug verwies der SPD-Fraktionschef Mike Bischoff darauf, dass es in Brandenburg gelungen sei, die Kriegsflüchtlinge zu integrieren. "Sie sind ein Teil Brandenburgs geworden." Nach Einschätzung von Linksfraktionschef Ralf Christoffers müssen die Bemühungen um die Integration der Flüchtlinge noch über Jahre fortgesetzt werden. "Mit unseren Projekten zur Betreuung, Unterbringung und Integration von Geflüchteten arbeiten wir entschlossen daran, dass diese Menschen ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten."

