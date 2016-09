Die CDU-Opposition kann sich mit ihrer Forderung nach einem gezielten Landesprogramm gegen Crystal Meth nicht durchsetzen: Die rot-rote Koalitionsmehrheit und die AfD lehnten einen entsprechenden Entschließungsantrag der Christdemokraten am Donnerstag in der Aktuellen Stunde im Landtag ab.

Crystal Meth ist eine äußerst gefährliche Droge, von der allein in Brandenburg mindestens 10.000 Menschen abhängig sind. Aus Sicht der CDU tut die rot-rote Landesregierung zu wenig dagegen. Von der Linken kommt der Vorschlag, Suchtkranken reines Crystal als Ersatzstoff zu geben. Am Donnerstag disktuiert der Landtag darüber. Von Amelie Ernst

Der CDU-Abgeordnete Raik Nowka hatte zuvor auf die steigende Zahl der Konsumenten vor allem im Süden und Südosten Brandenburgs hingewiesen. "Am Klinikum Niederlausitz ist die Zahl der Patienten wegen Crystal Meth von sech Fällen im Jahr 2013 auf 126 Fälle im Jahr 2015 gestiegen", sagte Nowka im Landtag. "In den Beratungsstellen wird der Anteil dieser Konsumenten inzwischen auf 12 bis 25 Prozent der Klienten geschätzt." Daher müsse die Landesregierung ein Präventionsprogramm gegen Crystal Meth in den Schulen starten und die Beratungsstellen gezielt unterstützen. Notwendig sei eine Strategie gegen Konsum, Handel und Schmuggel der Droge.

Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) erklärte, die Aufputschdroge sei seit längerem im Fokus der Landregierung: "Bereits im Sommer 2015 wurde eine ressortübergreifende Expertengruppe zu Crystal gebildet", so die Ministerin. "Die Experten haben schon mehrfach getagt und geben Empfehlungen an die Beratungsstellen und die Angehörigen." Die Landesregierung werde sich bei Suchthilfe und Prävention nicht auf eine einzelne Droge konzentrieren, so Golze. Das größte Problem in der Suchthilfe in Brandenburg sei nach wie vor der Alkoholmissbrauch.

Suchtprävention müsse längerfristig angelegt sein, betonte die Ministerin. Es gehe darum, den Drogen zu widerstehen oder wie man aus der Abhängigkeit entkommen kann.