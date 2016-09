Die Qualität des Schulessens wird in Berlin künftig strenger überwacht. Das soll ab November eine spezielle Kontrollstelle in Pankow übernehmen. Die Tester kämen unangekündigt in Schulen und Küchen, probierten das Essen und nähmen auch Proben, kündigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag an.

Drei Ernährungswissenschaftler arbeiten in der Kontrollstelle. Sie sollen überprüfen, ob, ob die Mahlzeiten in den Schulen etwa den vorgeschriebenen Bio-Anteil von 15 Prozent haben, wieviel Fett das Fleisch enthält und welche Qualität das Geflügel hat. Auch können sich die Schulen an die Kontrolleure wenden, wenn sie den Eindruck haben, dass das Essen nicht gut ist. So solle die Qualität der Mahlzeiten sichergestelltwerden, sagte Senatorin Scheeres.



Die Bezirke können auf die Berichte der Kontrolleure reagieren – und im Zweifelsfall auch dem Caterer kündigen. Im November soll die neue Qualitätskontrollstelle ihre Arbeit aufnehmen.