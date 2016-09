Brandenburg zieht nach - Schulessen soll besser werden

28.09.16 | 16:55 Uhr

Schlechtes Schulessen ist Dauerthema in der Bildungspolitik. In Berlin soll es mit Hilfe von Kontrolleuren besser werden. In Brandenburg will man jetzt nachziehen: Das Land startet eine Qualitätsoffensive. Bei der Erarbeitung von Vorschlägen sollen alle Akteure beteiligt werden.

Brandenburger Schulessen ist nicht gut genug. Schulträger, Schulen, Caterer, Schülervertreterinnen und -vertreter sowie Eltern haben deshalb bei der ersten "Brandenburger Tafelrunde" über Vorschläge für besseres Schulessen diskutiert. Zur Diskussion eingeladen hatten Anne Quart, Staatssekretärin für Gesundheit und Verbraucherschutz, und Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher.

Mehr zum Thema Kontrollen in Berlin - Qualität von Schulessen wird strenger überwacht Auch in Berlin ist die Kritik am Schulessen ein Dauerbrenner. Ab November sind nun unangekündigte Kontrollen geplant.



"Gutes Essen fördert die Lust am Lernen"

Quart erklärte, warum das Thema jetzt angegangen werde: "Durch die Qualitätsoffensive verspreche ich mir eine deutlich höhere Transparenz und Antworten auf die Frage: Wo hakt es genau?" Drescher sieht nicht nur die Politiker in der Pflicht, für besseres Schulessen zu sorgen: "Gutes, gesundes Essen in der Schule fördert die Lust am Lernen und die Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern. Die Schulträger, aber auch die Schulen selbst, haben dabei eine große Verantwortung."

Ideen für besseres Schulessen bis Ende des Jahres

Im Anschluss an die erste "Brandenburger Tafelrunde" diskutierten die Anwesenden erste praktisch umsetzbare Vorschläge. Weitere Arbeitskreise sollen ebenfalls Vorschläge erarbeiten. Die Abschlussveranstaltung ist für Ende November 2016 geplant. Bis Ende des Jahres soll es dann konkrete Ideen für besseres Schulessen geben.