Senatsinnenverwaltung schiebt Bezirken den Schwarzen Peter zu - Reform der Berliner Bürgerämter missglückt

30.09.16 | 12:15 Uhr

Um die Arbeit der Berliner Bürgerämter zu verbessern, sollte der Senat in diesem Jahr einen Zwölf-Punkte-Plan umsetzen. Das beschloss Ende 2015 das Abgeordnetenhaus. Termine sollten leichter zu bekommen sein, Behörden länger öffnen. Geglückt ist das offenbar nicht - und die Senatsinnenverwaltung weiß auch, warum: Sie war gar nicht zuständig.

Das Chaos in den Berliner Bürgerämtern ist inzwischen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Am Wahlabend berichtete die Grüne-Spitzenkandidatin Ramona Pop, sie habe bereits auf Englisch die Anfrage bekommmen: "Can you fix the Bürgeramt?" Im vergangenen Jahr hatte sich die Situation in den Bürgerämtern immer weiter zugespitzt: Bürger mussten wochen- oder sogar monatelang auf Termine warten - wenn sie einen ergattert hatten. Teils waren Termine einfach nicht mehr zu haben, freie Zeiten wurden im Internet für Geld gehandelt. Im Dezember 2015 beschloss das Abgeordnetenhause daher einen Zwölf-Punkte-Plan, den die Regierungsfraktionen SPD und CDU eingebracht hatten. Zur Begründung heißt es, die Ursachen für das Terminchaos "sind vielfältig, daher sehen wir den Senat und die Bezirke in der Pflicht, ein gemeinsames Maßnahmenpaket zu erarbeiten, das innerhalb von kürzester Zeit diese Missstände abbaut."

Der Plan klang gut: Bis spätestens Ende Mai sollten Termine der Bürgerämter sechs Monate im Voraus freigeschaltet werden. Wenn alle Termine für die nächsten acht Wochen ausgebucht sind, sollte es kurzfristig zusätzliche Termine geben. Dafür sollten die Bürgerämter abends und möglicherweise auch am Samstag offen haben. Darüber hinaus war vorgesehen, dass mehr Dienstleistungen der Bürgerämter komplett online abgewickelt werden können.



Um diese Aufgaben zu bewältigen, sollte jeder Bezirk drei zusätzliche Mitarbeiter für die Bürgerämter bekommen. Stellenabbau sollte es hingegen nicht geben.

"Einflussnahme des Senats nicht möglich"

Doch nun erstattete der Senat - gezeichnet Michael Müller, Regierender Bürgermeister (SPD), und Frank Henkel, Innensenator (CDU), dem Parlament Bericht, mit nicht ganz so erfreulichem Ergebnis. Zugestellt wurde das Schreiben am 19. September - einen Tag nach der Abgeordnetenhauswahl. Überraschende Bilanz der Stellungnahme: Der Senat fühlt sich in weiten Teilen gar nicht zuständig für das Problem. "Der überwiegende Teil an Weiterentwicklung muss (...) von den Bezirken selbst geleistet werden", heißt es. Die vorhandenen Steuerungsinstrumente des Senats reichten nicht aus, um diverse Vorschläge des Abgeordnetenhauses umsetzen zu können. So gelang es beispielsweise nicht, Termine im Buchungssystem über sechs Monate im Voraus freizuschalten: "Die Entscheidung darüber, wie lange im Voraus Termine im Buchungssystem freigegeben werden, treffen die Bezirke eigenverantwortlich. Eine Einflussnahme des Senats hierauf ist nach derzeitiger Gesetzeslage nicht möglich." Auch die Öffnungszeiten auf den Abend oder Samstage auszudehnen, klappte nicht: "Die Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden. Die Entscheidung darüber, wie lange und an welchen Tagen die Bürgerämter geöffnet sind, treffen die Bezirke nach dem Grundsatz der Selbstverwaltung eigenverantwortlich." Kurzfristig mehr Termine anberaumen? Fehlanzeige, weil ebenfalls Aufgabe der Bezirke. "Eine Einflussnahme des Senates ist nicht möglich."

"We could not fix the Bürgeramt"