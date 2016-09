In Berlin leben immer mehr Menschen aus Syrien, die vor dem dortigen Bürgerkrieg geflohen sind. Die Syrer bilden mittlerweile die viertgrößte Gruppe von Ausländern in der Stadt. Insgesamt hat Berlin derzeit 3.653.000 Einwohner, teilten die Statistiker mit. Fast jeder Dritte hat einen Migrationshintergrund.

Der Zuzug von Kriegsflüchtlingen aus Syrien hat die Zahl der in Berlin lebenden Syrer erhöht. Sie bilden inzwischen die viertgrößte Gruppe von Ausländern in der Hauptstadt.

Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte, folgt Syrien in der Liste der am stärksten vertretenen Herkunftsländer von Ausländern auf die Türkei, Polen und Italien. Insgesamt seien jetzt 26.500 Syrer in Berlin registriert. Ihre Zahl stieg im Jahresverlauf 2015 um 11.500 Personen und im ersten Halbjahr 2016 nochmals um rund 8.400 Personen.