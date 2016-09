Urteil: Vermieter muss Miete reduzieren - Vor Gericht zieht die Mietpreisbremse

29.09.16 | 19:20 Uhr

Erstmals hat ein Berliner Gericht ein Urteil zur "Mietpreisbremse" gefällt. Das Amtsgericht Lichtenberg gab Mietern Recht, die ihre Miethöhe beim Vermieter als zu hoch beanstandeten. Die Vermieterin hatte eine Minderung abgelehnt. Das Gericht ließ ihr das nicht durchgehen.

Es ist das erste Urteil dieser Art in der Hauptstadt: In Berlin hat ein Gericht eine unberechtigte Mieterhöhung auf der Grundlage der seit Juni geltenden Mietpreisbremse gestoppt. Den klagenden Mietern steht nun eine Rückzahlung von 32,47 Euro pro Monat zu, wie das Amtsgericht Lichtenberg in einem am Donnerstag bekanntgegebenen Urteil vom Vortag entschied. (Az: 2 C 202/16)



Die Mieter hatten im Oktober 2015 einen Vertrag für eine 74 Quadratmeter große Wohnung unterschrieben. Die Kaltmiete sollte 562 Euro betragen, das entspricht 7,60 Euro je Quadratmeter.

Hintergrund Union und SPD vor Einigung - Mietpreisbremse könnte verschärft werden Mit der Mietpreisbremse sollen Ballungsräume wie Berlin vor explodierenden Mieten geschützt werden. Allein: Sie funktioniert bislang nicht. Union und SPD wollen nun nachbessern. So könnten Vermieter künftig gezwungen werden, die Höhe der bisherigen Miete offenzulegen.

227 Euro Rückzahlung und künftig eine reduzierte Miete

Angesichts der seit Juli 2015 in Berlin geltenden "Mietenbegrenzungsverordnung" hätte die monatliche Miete allerdings 32,47 Euro niedriger sein, wie die Mieter beanstandeten. Weil die Vermieterin sich aber auf eine Minderung nicht einließ, zogen die Mieter vor Gericht und forderten eine Rückzahlung der überhöhten Miete für November 2015 bis Mai 2016, insgesamt 227 Euro.



Das Amtsgericht Lichtenberg gab ihnen nun in vollem Umfang recht. Zur Begründung verwies es auf die im gesamten Berliner Stadtgebiet geltende Mietpreisbremse. Diese begrenzt Mieterhöhungen in Gebieten, in denen die Nachfrage nach freien Wohnungen regelmäßig größer ist als das Angebot.

Neuvermietungsaufschlag von höchstens zehn Prozent überschritten

Danach dürfe der Mietpreis bei einer Neuvermietung höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, erläuterte das Gericht. Das seien hier 7,16 Euro. Die Differenz vom monatlich 32,47 Euro müsse die Vermieterin daher zurückzahlen. Die Mieter hätten die Vergleichsmiete richtig nach dem Berliner Mietspiegel berechnet. Der Berliner Mieterverein begrüßte das Urteil, forderte aber dennoch eine Verschärfung der Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse gilt für ausgewählte Städte in zahlreichen Bundesländern. Mehrere Studien haben jedoch offengelegt, dass sie bislang ihre Wirkung verfehlt. So sind die beispielsweise in Berlin verlangten Mieten im Schnitt 31 Prozent höher als erlaubt. Berlin hatte die Mietpreisbremse zum 1. Juni 2015 als erstes Bundesland eingeführt.