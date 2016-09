Brandenburgs rot-rote Koalition will in den kommenden Jahren mehr Geld in die Kitas investieren und mittelfristig damit beginnen, Eltern von Beiträgen zu entlasten. Ab dem kommenden Kita-Jahr 2017/18 sollen jährlich fünf Millionen Euro für sogenannte Kiez-Kitas mit erhöhtem Förderbedarf zur Verfügung stehen, sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Dienstag.

Mit weiteren acht Millionen Euro will die Koalition mehr Stunden für Kita-Leitungen schaffen. Ab 2018 sind zudem zehn Millionen Euro im Jahr für Bauinvestitionen vorgesehen. In die Entlastung der Eltern über weniger Beiträge wollen SPD und Linke ebenfalls 2018 einsteigen. Zudem soll der Personalschlüssel schrittweise auf 1:5 bei Kindern bis drei Jahren und 1:11 bei drei- bis sechsjährigen Kindern verbessert werden.

Hintergrund für die Aussagen sind die anstehenden Verhandlungen im Brandenburger Landtag über den Doppelhaushalt 2017/2018.