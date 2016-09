Neue Zeugenaussagen erhärten Verdacht der Wahlfälschung - Wahlskandal um die Jüdische Gemeinde in Berlin

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin ist die größte in Deutschland - und die, in der es den meisten Streit gibt. Es geht um Geld, um Posten und Ämter und mittlerweile auch um strafbare Handlungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Wahlfälschungs-Vorwürfen. Die Anschuldigungen werden jetzt durch neue Aussagen erhärtet. Von Jo Goll und Torsten Mandalka

In der Jüdischen Gemeinde zu Berlin gibt es seit längerem Wahlfälschungs-Vorwürfe - sie richten sich gegen den Vorsitzende Gideon Joffe und seine „Koach“-Gruppe, die die Wahl im vergangenen Jahr gewonnen hat. Die Sitzverteilung im Gemeindeparlament nach den letzten beiden Wahlen hätte ganz anders aussehen müssen, wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, heißt es. Seit Monaten wird das in der jüdischen Community deutschlandweit diskutiert. Nun sind auch die staatlichen Ermittlungsbehörden aktiv geworden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt

„Bei uns liegt eine Strafanzeige vor wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung,“ sagt Martin Steltner, der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, die ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Inzwischen gibt es neue Zeugenaussagen, die die Vorwürfe untermauern. Zum Beispiel gibt eine ehemalige Mitarbeiterin aus dem Pflegedienst der Gemeinde, die anonym bleiben will, zu Protokoll, wie sie die Briefwahl in einem Wohnheim für Pflegepatienten erlebt hat. Eine Kandidatin der Gruppe Koach habe regelmäßig die Bewohner des Wohnheims besucht. Kurz vor der Wahl habe sie dann Briefwahlunterlagen mit in den Tagungsraum gebracht, in dem die Patienten die meiste Zeit verbringen: "Sie sagte den Patienten, wo sie unterschreiben sollen. Die meisten von den Patienten sind dement und wussten überhaupt nicht, was sie unterschrieben haben. Die Namen der Kandidaten hat die Frau von Koach eigenhändig angekreuzt. Das habe ich sowie einige meiner Kolleginnen mit eigenen Augen mitbekommen.“

Diese und andere Aussagen liegen dem rbb in Form eidesstattlicher Versicherungen vor. Bereits Ende Juli hatte der ehemalige Kultusdezernent Boris Braun sein Gewissen erleichtert. Er sei selbst an den Vorgängen beteiligt gewesen: „Die Wahlbriefe wurden aufgemacht, neu angekreuzt und einfach weitergegeben.“

Gideon Joffe bestreitet die Vorwürfe weiterhin

Auf all das angesprochen reagierte der Vorsitzende Gideon Joffe seinerzeit mit einem prägnanten Satz. Das sei „absolut erstunken und erlogen“. Auch dass es jetzt weitere, neue Aussagen gibt, die ihn belasten, ficht Gideon Joffe nicht an. In einer schriftlichen Erklärung des Vorsitzenden heißt es jetzt:

"Schilderungen über Wahlbetrug im Zusammenhang mit ältesten Wählern reichen mindestens bis zu meiner (Grund-!)Schulzeit zurück und werden jedem Wahlgewinner vorgehalten. Tatsache ist, dass in der Jüdischen Gemeinde die Herausgabe von Wahlscheinen durch die zwingende Vorlage des Personalausweises und weiteren hohen Sicherheitshürden objektiv strengeren Auflagen unterliegt als zum Beispiel die Herausgabe von Briefwahlscheinen bei der letzten Berliner Abgeordnetenhauswahl."