Ausgaben in Berlin teilweise überlastet - Flüchtlinge machen 2016 zum "Drama-Jahr" für manche Tafeln

27.09.16 | 14:43 Uhr

Bananen mit braunen Stellen, Lebensmittel, die keiner mehr kauft - aber trotzdem noch genießbar sind: Seit vielen Jahren landen sie in Berlin bei den Tafeln, damit Bedürftige sie bekommen. Doch die Situation änderte sich für manche Ausgabestelle in der Stadt deutlich, als plötzlich sehr viele Flüchtlinge vor der Tür standen. Von Sylvia Tiegs



Seit mehr als 20 Jahren unterstützen die Tafeln bundesweit Bedürftige - indem sie überschüssige Lebensmittel einsammeln und verteilen. Die erste Tafel wurde 1993 in Berlin gegründet. 900 weitere in ganz Deutschland folgten ihr im Laufe der Jahre. Am Dienstagvormittag hat der Bundesverband der Tafeln seine Jahresbilanz gezogen. Doch wie war das Jahr 2016 für die "Mutter" aller Tafeln in Berlin?

Wenn mehr Flüchtlinge kommen, wird es eng

Freitagmittag in der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Spandau. Ein halbes Dutzend freiwilliger Helfer packt kistenweise Lebensmittel aus, die von der Berliner Tafel angeliefert wurden: von Obst und Gemüse über Babybrei bis hin zu Brot ist alles dabei. Gleich geht die Verteilung los, vor dem Gemeindehaus warten schon die Leute. Sie komme schon "zig Jahre" her, sagt eine Rentnerin. "Ich habe eine kleine Rente. Es wäre furchtbar, wenn hier zu wäre", sagt sie. Aber ans Zumachen denkt aber keiner. Christine Hoppmann leitet die Lebensmittel-Ausgabe seit vielen Jahren und weiß, dass viele Leute jeden Freitag wieder kommen werden. "An normalen Freitagen versorgen wir 150 bis 160 Haushalte. Also etwa 300 Personen", sagt Hoppmann. Die meisten Bedürftigen hier sind - neben Rentnern - Alleinerziehende und ALG-II-Empfänger. Daran hat sich 2016 nichts geändert. Flüchtlinge kommen bisher nur wenige in die Ausgabe in der Paul-Gerhardt-Gemeinde. Das werde wahrscheinlich nicht so bleiben, sagt Hoppmann. "Wir werden sicherlich ein Problem bekommen, wenn das Übergangsheim mit 500 Menschen gebaut worden ist. Wir wissen auch nicht, wie wir das dann packen sollen", so Hoppmann.

Es gibt keinen Anspruch auf Lebensmittel

Die Gründerin der Berliner Tafel, Sabine Werth, kennt diese Sorgen. "In manchen Ausgabestellen hat sich das Jahr 2016 schon zu einem echten Drama-Jahr entwickelt, weil plötzlich sehr viele Flüchtlinge vor der Tür standen. Andere Ausgabestellen haben noch keinen einzigen Flüchtling gesehen. Das passiert auch. Aber gerade in Spandau ist das Problem natürlich, dass da das eine oder andere Wohnheim hochgezogen werden soll, sodass es sehr viel mehr Flüchtlinge geben wird." Und das, so Werth, würde "natürlich auch ein Problem für die Ausgabestellen in Spandau. Da sind wir sicher." Ein Problem, dass die Berliner Tafel nicht durch mehr Lebensmittel lösen könne, sagt die ehrenamtliche Vorsitzende. "Wir unterstützen die Menschen mit Lebensmitteln, das müssen wir allen klar machen", so Werth. Man sei schon jetzt mit den Heimleitungen im Gespräch, damit keine falschen Erwartungen geweckt würden. "Denn wir haben gerade in Spandau die Situation, dass da auch das eine oder andere Job-Center gerne darauf hinweist, dass man sich bei der Tafel Lebensmittel holen kann". Werth betont, dass es keinen Anspruch darauf gibt. "Wir machen das alles ehrenamtlich und freiwillig und verteilen das, was wir gesammelt haben", sagt Werth.

Nicht mehr Lebensmittel trotz mehr Händlern