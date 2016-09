Im Rechtsstreit zwischen dem ehemaligen Berliner Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) und dem Axel-Springer-Verlag verkündet der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) voraussichtlich am Dienstag sein Urteil.

Dabei geht es um eine Veröffentlichung aus dem Januar 2013. Die "Bild"-Zeitung hatte in ihrer Berlin-Ausgabe drei Fotos von Wowereit veröffentlicht, die ihn bei einem gemeinsamen Treffen mit Freunden in der "Paris-Bar" in Berlin-Charlottenburg zeigen. Es war der Vorabend der Misstrauensabstimmung im Abgeordnetenhaus zum BER-Desaster. Im dazugehörigen Text heißt es: "Der Regierende wirkt am Vorabend der Abstimmung im Parlament sichtlich entspannt und genehmigt sich einen Drink in der Paris-Bar".

Während sich der SPD-Politiker auf sein Persönlichkeitsrecht beruft und vor dem Berliner Landgericht bereits erfolgreich auf Unterlassung klagte, wehrte sich der Springer-Verlag mit einer Revision. Diese wurde nun am BGH verhandelt.