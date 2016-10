Bei dem bundesweiten Vergleichstest "IQB-Bildungstrend 2015" sind die Berliner Schüler offenbar auf den hinteren Rängen gelandet. Die Studie wird am Freitag bei der Kultusministerkonferenz in Berlin veröffentlicht. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet jedoch schon vorab, dass die Neuntklässler in Berlin und Bremen in den Fächern Deutsch und Englisch am schlechtesten abschneiden sollen.

Auch Brandenburg landet demnach auf den hinteren Plätzen. Spitzenreiter in diesen Fächern sind den Angaben nach Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein. Berlins schlechtes Abschneiden hatte sich abgezeichnet, da die untersuchten Neuntklässler bereits im Jahr zuvor bei den Vergleichsarbeiten für Achtklässler schlecht abgeschnitten hatten.