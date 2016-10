Wie rbb|24 aus Justizkreisen erfuhr, träfe es wahrscheinlich die JVA Luckau-Duben, weil sie als einzige der verbliebenen fünf Haftanstalten im Land nicht direkt an einen Landgerichtsbezirk angebunden ist. Schon 2011 war eine Schließung des Standorts im Gespräch - damals, weil Brandenburg durch Fehlplanungen massive Überkapazitäten aufgebaut hatte. Ein Drittel der Haftplätze war im Schnitt nicht belegt. Es traf schließlich die kleinere und ältere JVA in Frankfurt (Oder).

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) bei Luckau ist die modernste im ganzen Land Brandenburg: 54 Millionen Euro teuer, gerade mal elf Jahre im Betrieb, ausgestattet mit Schulräumen, Werkstätten, Sportplätzen. Doch nun könnte ausgerechnet dieser Vorzeige-Haftanstalt das Aus drohen. Denn wie Brandenburgs Finanzminister Stefan Ludwig (Linke) am Donnerstag den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) sagte, schließt er nicht mehr aus, dass eine Haftanstalt im Land schließen muss.

Dieses Mal ist der Justizminister gezwungen, den Rotstift anzusetzen, weil er nach dem Haushalts-Entwurf der Landesregierung in den kommenden beiden Jahren rund 90 Stellen im Vollzugsdienst einsparen muss. Das geht nur, wenn weitere Haftplätze abgebaut werden. "Die Schließung einer Haftanstalt wäre ein Eingestehen des Totalversagens der Landesregierung im Strafvollzug" zürnt Rainer Krone, Landesvorsitzender der Strafvollzugs-Gewerkschaft BSBD auf Anfrage von rbb|24. Er wirft Ludwig vor, im Geld-Gerangel mit den anderen Ressorts zu früh eingeknickt zu sein.

Und auch der Bürgermeister von Luckau, Gerald Lehmann (parteilos) fürchtet um einen der größten Arbeitgeber der Stadt. "200 Leute arbeiten in der JVA, Ärzte, Handwerker und Zulieferbetriebe hängen daran. Einige sind extra in die Region gezogen wegen der JVA und haben ihre Zukunft danach ausgerichtet. Eine Schließung wäre ein Tiefschlag für eine strukturschwache Region", sagte Lehmann rbb|24. Er werde sich mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass es nicht so komme.