Rund 5.000 Menschen haben in Berlin gegen Krieg demonstriert. Sie zogen am Samstag unter dem Motto "Die Waffen nieder!" durch die Stadt. Twitter-Nutzer berichten, das auf einer zweiten Demo Plakate mit antisemitischen Parolen hochgehalten wurden. Die Polizei konnte das auf Anfrage zunächst nicht bestätigen.

Mit Regenbogenflaggen und weißen Tauben auf blauem Grund haben in Berlin Tausende Menschen gegen Krieg demonstriert. Sie zogen am Samstag unter dem Motto "Die Waffen nieder!" vom Alexanderplatz zur US-Botschaft am Brandenburger Tor, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Sie sprach von mehr als 5.000 Teilnehmern. Knapp 200 Organisationen aus ganz Deutschland hatten angekündigt, mitzulaufen, darunter zum Beispiel attac und die Deutsche Kommunistische Partei (DKP). Die Demonstranten verlangten auf Plakaten, Transparenten und Ansteckern etwa "Frieden schaffen ohne Waffen" oder "Raus aus der Nato".



Mit ihrem Appell forderten die Friedensaktivisten die Bundesregierung dazu auf, Auslandseinsätze der Bundeswehr zu beenden, den Rüstungsetat zu senken und Waffenexporte zu stoppen. Organisatoren der Demonstration waren der Bundesausschuss Friedensratschlag, die Kooperation für den Frieden und die Berliner Friedenskoordination. Bei der Abschlusskundgebung redete unter anderem Sahra Wagenknecht, die Fraktionsführerin der Linken im Bundestag.