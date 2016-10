Seit Jahren verhandeln Bund und Länder über eine Neuordnung des Länderfinanzausgleichs. Am Donnerstag treffen sich Bundesregierung und Ministerpräsident erneut. Ein Durchbruch erscheint diesmal möglich - mit spürbaren Folgen vor allem für Berlin.

Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder verhandeln am Donnerstag erneut über die Reform der Staatsfinanzen. Die aktuelle Regelung des Finanzausgleichs sowie der Solidarpakt Zwei für Ostdeutschland laufen 2019 aus. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hatte für das Treffen eigens eine geplante Südamerika-Reise verschoben.

Im rbb-Inforadio hatte er am Mittwoch betont, für Berlin gehe es beim Thema Bund-Länder-Finanzen um sehr viel. Deshalb sei es für ihn wichtig, beim Treffen im Kanzleramt dabei zu sein. Bereits in der vergangenen Woche hatte es Gespräche zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Wolfgang Schäuble und einigen Länder-Regierungschefs gegeben. Teilnehmer lobten im Anschluss, das Gespräch sei "sehr konstruktiv" verlaufen. Eine Einigung in diesem Monat sei möglich.