Die Evangelische Kirche Berlin Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) hat zur Bekämpfung des Rechtspopulismus aufgerufen. "Neutral bleiben ist keine Option", heißt es in einem Synodenbeschluss vom Samstag zum Abschluss der Herbsttagung des Kirchenparlaments in Berlin: "Nachhaltiger Widerspruch gegen die Thesen der Rechtspopulisten ist Christenpflicht."

Das Engagement gegen Rechtspopulismus könne in argumentativen Gesprächen ebenso zum Ausdruck gebracht werden wie durch die Beteiligung in entsprechenden regionalen Bündnissen, heißt es weiter in dem Synodenbeschluss. Das Kirchenparlament rief zugleich zur Beteiligung an den Aktionen des neuen Berliner Bündnisses für Toleranz und Weltoffenheit auf.

Die Kirche öffnet außerdem ihre Gemeindekirchenräte für Jugendliche. Das Kirchenparlament beschloss dazu am Samstag auch eine Änderung der Grundordnung, der Kirchenverfassung. Danach können ab 2017 auch Jugendliche ab 16 Jahren in die Leitung der Kirchengemeinden gewählt oder berufen werden. Die Neuregelung wird bis 2028 zunächst probeweise eingeführt und gilt für die Gemeindekirchenratswahlen 2019 und 2022.

Die Synode beschloss außerdem, den Strukturwandel in der Lausitzer Braunkohleregion zu begleiten - dafür will sie in Cottbus ein eigenes Dialog-Zentrum schaffen. Der Wandel in der Region bringe Chancen und Risiken mit sich: "Er ist kein blindes Schicksal, sondern es gilt, ihn zu gestalten", heißt es zur Begründung in einem kirchlichen Konzeptpapier. Das Dialogzentrum soll von einem Pfarrer oder einem Gemeindepädagogen geleitet werden.

Für das Zentrum werden im laufenden Jahr 100.000 Euro im Nachtragshaushalt bereitgestellt, den die Synode am Samstag beschloss. Insgesamt will die EKBO in den kommenden Jahren 600.000 Euro für das Projekt ausgeben.

Die 114 Kirchenparlamentarier vertreten rund eine Million Protestanten in Berlin, Brandenburg und Ostsachsen. Die Mitgliederzahl der EKBO verringerte sich im Jahr 2015 um zwei Prozent. Der Anteil der evangelischen Kirchenmitglieder an der Gesamtbevölkerung auf dem Gebiet der EKBO liegt bei 16,4 Prozent.