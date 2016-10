Es ist kurz nach neun Uhr morgens. Sascha überquert in Kapuzenpullover, Turnschuhen und der Tochter auf den Schultern die Straße und steuert den Eingang der neuen Kita an. Die Dreieinhalbjährige wird gerade in die Gruppe vier des "Kobold Express" eingewöhnt, eine Einrichtung des öffentlichen Trägers "Kindergärten City". Das Mädchen stößt eine Tür auf, auf die ein Eichhörnchen gemalt ist. "Du musst mich hinbringen", sagt die Kleine zu ihrem Vater.

Über einen Kollegen erfährt der 28-jährige Vater von der Agentur Maternita im Prenzlauer Berg, die sich für Geld auf die Suche nach einem Kita-Platz macht. Er greift zum Hörer, erzählt einer Mitarbeiterin, was ihm vorschwebt: Eine Einrichtung in der Nähe des Berliner Ostkreuzes mit netten Erziehern, bei denen man mit gutem Gefühl die Tochter abgeben kann.

Berlin wächst und wächst, in den nächsten vier Jahren sollen deswegen 30.000 neue Kita-Plätze geschaffen werden, sagt Staatssekretärin Sigrid Klebba. Ihr Szenario für die nähere Zukunft: Der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz werde zwar gewährleistet. "Aber wir werden kein System haben, in dem jeder sofort einen Ort um die Ecke finden wird, an dem er sein Kind betreuen lassen kann. Es wird eine angespannte Situation bleiben, aber wir werden sie bewältigen."

Damit Eltern eine echte Auswahl haben, müsste das Kita-Platz-Angebot die Nachfrage um rund zehn Prozent übersteigen, sagt Kern. Dieser Forderung schließt sich auch der Landeselternausschuss Kindertagesstätten an. Dort heißt es, viele Eltern helfen sich mittlerweile selbst - sie verlängerten die Babypause und tauchten dadurch in keiner Statistik mehr auf. Einen Kitaplatz eingeklagt hat laut Senatsverwaltung allerdings noch niemand.

Auch Annina hat darüber noch nicht nachgedacht. In einem Jahr braucht sie spätestens einen Kita-Platz. Denn dann beginnt die 30-Jährige ihr Rechtspflegestudium, das auch mit einem regelmäßigen Gehalt verbunden ist. Ohne dieses zweite Einkommen würde die Familie nicht auskommen. Wenn ihre Suche am Ende scheitert, wird sie vielleicht sogar Hilfe bei der Agentur suchen. "Ich finde es zwar gruselig, dass man dort so viel Geld zahlen muss. Aber wenn ich dann die Sicherheit habe, wirklich einen Kita-Platz zu bekommen – vielleicht sogar den, den ich mir wünsche -, dann würde ich das schon in Anspruch nehmen."

Vorher könnte sie es noch beim Jugendamt versuchen, aber da müsste sie mit dem Vorlieb nehmen, was man ihr anbietet. Doch so weit kommt es nicht, hofft sie. Bis dahin wird sie weiter herumtelefonieren, E-Mails schreiben, Kitas besuchen. Jetzt setzt sie erstmal auf das Losverfahren am Tag der offenen Tür - bei Kita Nummer fünf.