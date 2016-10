Der mutmaßliche IS-Terrorist Albakr ist nach rbb-Informationen Ende September in Berlin gewesen, um den Flughafen Tegel auszukundschaften. Es soll auch entsprechende Aufnahmen von Überwachungskameras geben.

Albakr buchte auch ein Hotel in Flughafennähe - übernachtet hat er dort jedoch nicht. Offenbar hat er Kontaktleute in Berlin gehabt. Albakrs Bruder hatte später in Fernsehinterviews erklärt, Jaber sei von Berliner Imamen radikalisiert worden. Beweise dafür haben die Ermittler jedoch nicht.

Im Fall des mußmaßlichen IS-Terroristen Jaber Albakr, der sich in Leipziger Untersuchungshaft das Leben nahm, sind neue Details bekanntgeworden. Nach rbb-Informationen kam der Syrer Ende September mit einem Fernbus nach Berlin, offenbar um den Flughafen Tegel auszuspähen. Sicherheitskreisen zufolge ist er dort auch von Überwachungskameras erfasst worden.

Nach Sprengstoff-Fund in Chemnitz

Nach Einschätzung des Berliner Bundestagsabgeordneten Matthias Schmidt (SPD) stand die Hauptstadt nicht unmittelbar vor einem Anschlag. "Wir wissen, er war in Berlin. Er hat den Flughafen ausspioniert", sagte Schmidt in der rbb-Abendschau. Albakr sei aber keine "tickende Zeitbombe" gewesen. "Die Utensilien für den Sprengstoff waren ja noch in Sachsen. Er hat sich Gedanken über einen Anschlag gemacht, aber wir standen nicht unmittelbar davor."

Unklar sei, welche Kontakte Albakr in Berlin gehabt habe. Die Ermittlungen dazu stünden noch am Anfang, so Schmidt.

