20.700 Dienstreisen wegen Bonn-Berlin-Teilung - Zwei Regierungssitze erschweren die Arbeit erheblich

11.10.16 | 13:03 Uhr

Alle Ministerien nach Berlin verlegen oder Bonn als zweiten Regierungssitz beibehalten? Bauministerin Barbara Hendricks sagt, die Arbeitsteilung funktioniere - allerdings auf Kosten der Effizienz. In Bonn sträubt man sich gegen einen vollständigen Umzug in die Hauptstadt.



Videokonferenzen, Telefonate und Tausende Reisen: Die doppelten Dienstsitze der Bundesministerien in Berlin und Bonn erschweren Mitarbeitern zufolge die Regierungsarbeit. Zwar würden Aufgaben vollständig und fristgerecht erfüllt, heißt es in einem Berichtsentwurf, den Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) am Dienstag in Bonn vorstellte. "Allerdings wird die Funktionsfähigkeit der Bundesregierung hier durch einen erheblichen Mehraufwand und damit auf Kosten der Effizienz aufrechterhalten." Dem Bericht zufolge arbeiten derzeit von knapp 20.000 Beschäftigten etwa 64 Prozent in Berlin und 36 Prozent in Bonn (Stand Ende 2015). Sechs Ministerien haben ihren Hauptsitz in Bonn. Für den Bericht hatte Hendricks, die Sonderbeauftragte des Bundes für den Berlin-Umzug ist, leitende Mitarbeiter der Ministerien befragen und Datenmaterial sammeln lassen. Aufgrund der Teilung gab es demnach im vergangenen Jahr rund 20.700 Dienstreisen zwischen den Städten. 51,3 Prozent der Bonner Beschäftigten absolvierten teilungsbedingte Dienstreisen, bei den Beschäftigten mit Dienstort Berlin waren es 17,6 Prozent. Hendricks betonte, dass keine noch so aufwendige technische Unterstützung die persönliche Anwesenheit etwa in einer Besprechung ersetzen könne.

Bonn lehnt Komplettumzug ab

Der Bericht soll als Grundlage für die Diskussion über eine Beibehaltung des zweigeteilten Regierungssitzes oder einen Umzug aller Ministerien nach Berlin dienen. Es handle es sich um eine "ergebnisoffene Bestandsaufnahme", sagte die Bundesbauministerin am Dienstag. Sie gebe keine Empfehlungen, "weder für einen Komplettumzug noch für sonst eine Strukturentscheidung". Der Statusbericht sei am Montag in die Ressortabstimmung gegeben worden und solle noch in diesem Jahr dem Kabinett zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Das Bonn-Berlin-Gesetz von 1994 sieht vor, dass Bonn das zweite politische Zentrum der Bundesrepublik bleiben soll. Umstritten ist, ob weiterhin und auf Dauer eine Reihe von Bundesministerien ihren Hauptsitz in Bonn haben sollen. In der nordrhein-westfälischen Landespolitik und in der Region Bonn stößt ein vollständiger Umzug an die Spree auf scharfe Ablehnung.

Personaltrend geht nach Berlin

Hendricks betonte, die Region Bonn habe sich nach dem Berlin-Umzug "positiv entwickelt". Dem Statusbericht zufolge trugen die Verlagerung von Bundesbehörden, Behördenteilen und bundesgeförderten Einrichtungen nach Bonn dazu bei, Arbeitsplatzverluste infolge des Umzugs von Ministerien, Kanzleramt, Präsidialamt und Bundestagsverwaltung auszugleichen. So gab es dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr in der Region Bonn rund 37.300 Arbeitsplätze in Einrichtungen des Bundes - gut 2.200 mehr als im Jahr 2000. Die Personalstruktur der Bundesministerien zeigt allerdings einen deutlichen Trend zur Verlagerung nach Berlin: Ende 2015 waren demnach 12.654 Ministeriumsmitarbeiter in Berlin beschäftigt - in Bonn nur noch 7.030.

Berliner im Schnitt sechs Jahre jünger