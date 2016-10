Berliner Abgeordnete bemängeln Alleingang - Geisel erntet Kritik für Ausschreibung der Werbeflächen

11.10.16 | 10:45 Uhr

Wer hat die Hoheit über die Außenwerbung in Berlin? Kurz bevor sich das Abgeordnetenhaus neu konstituiert, will Stadtentwicklungssenator Geisel den Vertrag neu ausschreiben. Abgeordnete kritisieren: Eine abgewählte Regierung sollte eine solch weitreichende Entscheidung nicht mehr treffen.

Die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung um Senator Andreas Geisel (SPD) schreibt offenbar den Vertrag für die Außenwerbung in Berlin neu aus. Wie die Berliner Morgenpost am Dienstag berichtet, will die Verwaltung die europaweite Ausschreibung noch in diesem Monat starten.



Abgeordnete kritisierten demnach, dass der Vertrag zum jetzigen Zeitpunkt neu ausgeschrieben werden soll. So hätten der künftige Senat und das neue Abgeordnetenhaus beteiligt werden müssen - auch weil es um ein erhebliches Finanzvolumen ginge. Laut Bericht soll das Unternehmen, das den Zuschlag erhält, dem Land Berlin jährlich einen höheren zweistelligen Millionenbetrag zahlen und dafür Werbeflächen auf City-Light-Postern, Billboards, an Litfaßsäulen, Uhren und Laternen nutzen dürfen.



Bezirke und Abgeordnete gegen Neuausschreibung

Bisher hätten der Senat und die Bezirke zahlreiche Einzelverträge zur Außenwerbung abgeschlossen - in der Regel mit den Unternehmen Wall und Ströer. Dabei seien die Verträge vor allem auf Bezirksebene an Leistungen gekoppelt. So sorgten die Unternehmen etwa für öffentliche Toiletten, den Betrieb der Brunnen in der Stadt oder die Weihnachtsbeleuchtung in Shopping Malls.



Die SPD will laut Morgenpost die Werberechte von diesen Leistungen entkoppeln. Sie soll wohl mit höheren Einnahmen als bisher rechnen, zudem wolle sie das Geschäft transparenter machen. Es sei "mehr als überfällig, dass man diesen undurchsichtigen Dschungel der Altverträge endlich beseitigt", zitiert das Blatt den SPD-Abgeordneten Daniel Buchholz. Zudem lägen die Einnahmen deutlich unter dem Niveau anderer Städte.



Die Bezirke kritisierten die Ausschreibung grundsätzlich, heißt es weiter. Die bisherigen Verträge hätten sich bewährt, Mehreinnahmen seien eine Illusion. Einige Bezirkspolitiker warnten demnach davor, Zahl und Standorte für Werbeflächen zentral festzuschreiben. Andere befürchteten, dass der Senat die Werbeeinnahmen zwar kassiere, aber nicht für die bisher darüber finanzierten Leistungen sorge.

Senatorenamt gefährdet?