Die neue Autobahn 14 soll ab dem Jahr 2022 Magdeburg mit Schwerin verbinden - dabei führt sie auch durch Brandenburg. Zahlreiche Abschnitte sind bereits fertig. Trotzdem will der BUND Brandenburg den Bau durch die Prignitz noch verhindern - mit einer Eingabe an die EU-Kommission.

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) will erreichen, dass die Europäische Kommission den Bau der A14 von Magdeburg nach Schwerin überprüft. Dazu habe der Landesverband der Umweltschutzorganisation Beschwerde gegen den Brandenburger Teilabschnitt des Projekts eingelegt, wie der Verband am Donnerstag mitteilte.



Konkret wendet sich der Verband gegen die Aufnahme des Abschnitts von Karstädt in der Prignitz bis Dahlenwarsleben im Landkreis Börde in den aktuellen Bundesverkehrswegeplan. Dem BUND seien lediglich zwei Werktage für eine Stellungnahme eingeräumt worden, kritisierten die Umweltschützer.