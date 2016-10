Ein Rathaus gehört ins Stadtzentrum, jedenfalls ist das meistens üblich - bisher auch in Rathenow. Doch dort soll das Gebäude nach dem Willen der Stadtverordneten nun in ein abgelegenes Gewerbegebiet umziehen. Der Grund: Die Miete ist mitten in der Stadt teuer. Ein Bürgerentscheid will den Umzug verhindern.