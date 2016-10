Die Zeit drängt, denn 2019 läuft der Länderfinanzausgleich aus. Bis dahin müssen die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern neu geregelt werden. Am Dienstagabend hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble einen neuen Vorschlag gemacht, doch Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke ist damit noch nicht zufrieden.

Bund und Länder treten bei den Verhandlungen über die künftige Regelung ihrer gegenseitigen Finanzbeziehungen schon lange auf der Stelle, doch jetzt scheint Bewegung in die Sache gekommen zu sein. Bei einem Treffen im Kanzleramt am Dienstagabend hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) jedenfalls einen neuen Vorschlag gemacht, mit dem der Bund weiter auf die Länder zugeht.

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hatte kürzlich eine "finale Debatte" angekündigt. Neben dem CSU-Chef nahmen an dem Treffen mit Schäuble und Bundeskanzlerin Angela Merkel unter anderen der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz, NRW-Regierungschefin Hannelore Kraft und der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (alle SPD) teil.

Wie aus Verhandlungskreisen verlautet, bewegt sich das mit den Koalitionsfraktionen im Bundestag abgestimmte Modell in Richtung der 9,7 Milliarden Euro pro Jahr, die die Länder vom Bund fordern. Ein Durchbruch sei das aber noch nicht. Daher hat sich die Bund-Länder-Runde auf Ende nächster Woche vertagt. Bereits für diesen Donnerstag ist ein Spitzentreffen der Großen Koalition anberaumt.

Woidke betonte nach dem Spitzentreffen, dass es nach jahrelangen Verhandlungen nun "eine möglichst schnelle Lösung" geben müsse. "Wenn wir jetzt in den Haushaltsdiskussionen über Lehrer und Polizisten reden, die wir einstellen wollen, dann müssen wir die in zehn Jahren ja auch noch bezahlen können", sagte Woidke am Dienstag dem rbb. Die Neugestaltung der Finanzbeziehungen ab 2020 spiele daher schon heute eine große Rolle.

Noch sei das Angebot des Bundes allerdings inakzeptabel - das gelte insbesondere für die ostdeutschen Länder. Er glaube, "dass wir insgesamt in Deutschland eine gute Entwicklung für alle Länder brauchen, und da braucht es auch die Ausgleichsfunktion des Bundes", sagte Woidke dem rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell. Bis Ende kommender Woche erwarte er nun eine Einigung.