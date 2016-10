Am Samstag standen zunächst Musik und Tanz im Vordergrund; Hauptthema am Sonntag wird der Sport sein. Am Montag dann treten ausschließlich deutschsprachige Musiker auf. Außerdem gibt es zahlreiche Fahrgeschäfte, Biergärten und diverse Gastronomieangebote.

In Berlin-Mitte hat am Samstag ein großes Volksfest zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Schauplatz dafür ist die Festmeile am Brandenburger Tor. Auf der Straße des 17. Juni gibt es bis zum Montag neben einem Riesenrad und Karussels mehrere Bühnen, auf denen Straßenkünstler, Nachwuchstalende, Bands und Sportvereine auftreten.

Der nationale Festakt zum Tag der Deutschen Einheit findet in diesem Jahr in Dresden statt. Bereits am Samstag hat Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) ein großes Bürgerfest eröffnet. Zu der dreitägigen Veranstaltung werden 4.000 Mitwirkende und mehrere hunderttausend Besucher erwartet. Tillich betonte, Dresden wolle sich weltoffen und freundlich zeigen und für sich werben. Seine Ansprache wurde von einzelnen Zwischenrufen wie "Volksverräter" unterbrochen.



Die Feierlichkeiten finden unter erhöhen Sicherheitsvorkehrungen statt. Nach den Sprengstoffanschlägen auf eine Moschee und das internationale Kongresszentrum in Dresden hatte die Polizei bereits am Dienstag ihren Sondereinsatz begonnen. Höhepunkt des Programms ist am Montag ein Festakt in der Semperoper, zu dem Tillich als amtierender Bundesratspräsident einlädt. Die Feier wird auf den Theaterplatz vor der Oper übertragen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Joachim Gauck haben ihr Kommen zugesagt.