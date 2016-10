Jahrelang hat der Betreiber einer Kita in Berlin-Friedrichshain das Gebäude saniert - sogar eine Sauna gibt es. Längst sollte alles fertig sein, wäre da nicht die Fassade: Die sieht aus wie ein Flickenteppich. Das liegt vor allem an den Auflagen des Bezirks. Von Ansgar Hocke

Die Kita "Kleine Füße - Naseweis" in der Auerstraße in Berlin-Friedrichshain: Mehr als 2,5 Millionen Euro investierte der Kindergartenbetreiber, die gemeinnützige Fröbel Gesellschaft, um das Gebäude zu renovieren. Vor allem die Auflagen des Denkmalschutzes gingen ins Geld: Türen, Treppengeländer, Fliesen, Fenster - alles musste "historisch gerecht" wieder aufgearbeitet werden. Wer da nicht viel Geduld mitbringt, hat schon verloren.

Die letzte Auflage betraf die Fassade: Ein bestimmter Mörtel, Putz und eine Farbanalyse wurden verlangt. Schäden am Dachsims und an den Wänden auszubessern und dann mit Farbe alles abzudecken, wie nebenan bei den Mietshäusern in der Karl-Marx-Allee, das reichte den Denkmalschützern laut Spieker nicht aus. Originalputz sollte aufgetragen werden.

Das Gebäude in der Auerstraße gehört zum Denkmalbereich des Ensembles Karl-Marx-Allee. Es wurde 1953-54 von Anton Gerber bereits als Kindertagesstätte entworfen. Die Bauten im Bereich der damaligen Stalinallee wurden im wesentlichen im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet. Daran lasse sich die städtebauliche Entwicklung Ost-Berlin mit allen Paradigmenwechseln ablesen, so die Stadtentwicklungsverwaltung.

Aber nichts geht voran: Der bezirkliche Denkmalschutz verlangt eine akribische Dokumentation all dessen, was dort wächst und vorhanden ist, ob Stein oder Pflanze. Solch ein Gutachten kostet noch mal 10.000 Euro. Baustadtrat Panhoff bleibt aber auf Bezirkslinie: "Wenn man solche komplizierten Vorhaben angeht, kann es passieren, dass es dauert." Die Dokumentation diene dem Festhalten denkmalgeschützter Grabsteine. "Wir wissen gar nicht von allen, wo sie sind." Vom Kitabetreiber gibt es zwar eine exakte Fotodokumentation. Nun soll es aber ein wissenschaftliches Gutachten sein.

Direkt nebenan, auf dem angrenzenden Waldstück des schon lange nicht mehr genutzten Parochial-Friedhofes ist ein "Kinderwald" geplant, für all jene 900 Kinder, die in diesem Kiez die Kitas der Fröbelgesellschaft besuchen. Ein Waldstück mit einem Rundweg, einer Waldburg und eine Terrasse mit einem Grabsteingarten soll dort entstehen. Die Ruhefristen der Gräber sind abgelaufen, die Grabsteine werden gesichert, Bäume bleiben erhalten. Der Kauf- und Pachtvertrag mit der Kirchengemeinde ist längst notariell abgeschlossen.

Streit gibt es auch um einen gerade mal drei Meter breiten Zufahrtsweg von der Auerstrasse auf das Gelände des Parochialfriedhofes. Der Bezirk will diesen Weg nicht, das Projekt "Kinderwald" will er aber auch nicht verhindern. Und so geht die Bezirksposse weiter: Es wird noch immer verhandelt, wie in all den Jahren zuvor. Eine ganze Kitageneration hat "Kleine Füße - Naseweis" bereits wieder verlassen. Die Fassade bleibt vorerst ein Flickenteppich - und das Waldstück nebenan eine Brache.