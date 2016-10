Trotz der Debatte um die Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde will der Berliner Senat auch in den kommenden Jahren einen Landesbeauftragten für die Stasi-Akten haben. Das Stasi-Unterlagengesetz des Landes solle um fünf weitere Jahre bis 2022 verlängert werden, forderte die rot-schwarze Landesregierung am Dienstag.

Nach derzeitigem Stand träte das Gesetz am 30. November 2017 außer Kraft. Die Entscheidung über eine mögliche Verlängerung trifft das Abgeordnetenhaus.

Die Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen unterstützen den Bundesbeauftragten, der gemäß Stasi-Unterlagengesetz die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR verwaltet und den Zugang zu ihnen sicherstellt. Sie kümmern sich vor allem um die Beratung Betroffener - etwa über Möglichkeiten zur Entschädigung oder Rehabilitierung - sowie die politische, historische und rechtliche Aufarbeitung des DDR-Unrechts.