Vorangegangen war ein Twitter-Post Lauers, in dem er den zunehmenden Schusswaffeneinsatz bei der Polizei kritisierte. Der SPD-Ortsverein Mauerpark distanzierte sich am Dienstag von Wortwahl, Inhalt und Stil von Reimanns Kommentar. "Bei aller Schärfe der politischen Diskussion sind solche Aussagen weder gerechtfertigt noch entschuldbar und stehen nicht für unsere sozialdemokratischen Werte und unser Menschenbild", schrieb die Parteigliederung auf Facebook. Reimann habe sich bei Lauer entschuldigt, den entsprechenden Internet-Eintrag gelöscht und den Rücktritt aus dem Vorstand erklärt.

Er akzeptiere die Entschuldigung, antwortete Lauer auf Facebook. Reimanns Schritt, Konsequenzen zu ziehen, verlange Respekt ab. "So zu seiner Verantwortung zu stehen, bekommt auch nicht jeder hin." Am Dienstagabend soll Lauer als neues Mitglied in der SPD Mauerpark offiziell begrüßt werden.