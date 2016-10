Kita-Notstand? Nicht in unserer Stadt, heißt es aus dem Berliner Senat. Aktuell gebe es 14.500 freie Plätzen. Doch gleichzeitig müssen Eltern ihre Elternzeit verlängern, weil kein Kita-Platz fürs Kind gefunden werden konnte. Was stimmt nun?

Der BGH hatte am Donnerstag entschieden, dass eine Stadt schadensersatzpflichtig wird, wenn sie keine ausreichende Zahl von Betreuungsplätzen für Kinder zur Verfügung stellt. Damit gaben die Richter drei Müttern aus Leipzig recht, die die Stadt auf Ersatz ihres Verdienstausfalls verklagt hatten, der wegen fehlender Kita-Plätze entstanden ist.

Nach Monaten ist in der Nachbarschaft ein Platz freigeworden - im letzten Moment. Eine längere Suche ohne das Einkommen der Mutter hätten sich Theos Eltern nicht leisten können. "Wir wussten irgendwann wirklich nicht mehr, wie wir die Miete zahlen sollen", so die Mutter weiter. "Ich hatte nicht schon vor der Geburt gesucht, weil ich dachte: Wenn das Kind da ist, kann ich den Kita-Platz suchen. Da war ich offensichtlich ein bisschen spät dran."

Schon vor der Geburt einen Kita-Platz zu beantragen, sei auch nicht nötig, sagt Ilja Koschembar, der Sprecher der Senatsverwaltung für Jugend und Bildung - bei der bisher keine Klagen eingegangen seien. "Es ist ein gefühlter Druck im Kessel bei der Elternschaft, der nicht sein müsste. Es gibt geradezu eine Panik, dass Kind möglichst schon direkt nach der Zeugung irgendwo anzumelden", sagt er.

In Berlin gebe es rund 165.000 Betreuungsplätze - mehr als 14.500 davon seien im Moment auch frei, so Koschembar. Besonders viele unbelegte Plätze gab es (Stand Februar 2016) im Vergleich zur Gesamtzahl in den Bezirken Pankow, Mitte und Neukölln.

Das Problem seien sowieso nicht die Kitas, sondern deren Koordination, sagt Kokschembar. Bisher war die Teilnahme am "ISBJ-Vormerk"-System für die Kita-Träger freiwillig - und das habe, so der Sentatssprecher, nicht funktioniert. Nun müssten die Neuzugänge auf den Vormerklisten verbindlich gemeldet werden. Nur so können die Träger Rückmeldungen erhalten, ob ein Kind, das auf der eigenen Vormerkliste steht, den Platz noch benötigt.

Für mehr Transparenz hat die Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Wissenschaft ein Online-Portal gestartet, das freie Kita-Plätze meldet. Hier sind tatsächlich selbst für den besonders von Familien frequentierten Stadtteil Prenzlauer Berg noch freie Plätze zu sehen.

Eltern, die keinen Kita-Platz finden, können sich aber auch an die Jugendämter wenden, die bei der Vermittlung von freien Plätzen helfen. Dort werden die Eltern an Kitas vermittelt, die innerhalb von etwa 30 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können. Das bedeutet, dass eine Mutter aus Prenzlauer Berg sich durchaus auf den Weg nach Lichtenberg (Fahrtzeit vom Kollwitzplatz zum S- und U-Bahnhof Lichtenberg: 28 Minuten) machen müsste, um den Nachwuchs dort in die Kita zu bringen.