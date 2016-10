Das Bündnis Berliner Energietisch hat einen offenenen Brief an SPD, Grüne und Linke geschrieben und seine Forderungen an die potentiell kommende Koalition erneuert. Die Unterzeichner verlangen in dem Brief, die Ergebnisse des Volksentscheids "Neue Energie für Berlin" umzusetzen.



Der Anlass für den Brief sind die Koalitionsverhandlungen für den neuen Senat - diese gehen am Montag in die entscheidende Phase. Nach den Beratungen der 13 Arbeitsgruppen trifft sich dann die Hauptverhandlungsgruppe wieder.