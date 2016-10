Nach Bayern hat nach einem Medienbericht auch die Berliner Polizei einen Anhänger der "Reichsbürgerbewegung" entlassen. In der vergangenen Woche hatte ein "Reichsbürger" in Bayern einen Polizisten erschossen und mehrere verletzt. Bei Untersuchungen kam heraus, dass auch in der Bayerischen Polizei "Reichsbürger" aktiv waren.

Die "Reichsbürger" definieren sich als Bürger eines eigenen Staates und wähnen sich in einem ganz eigenen Rechtssystem. Vor allem in Ämtern ist die Gruppierung seit Jahren berüchtigt, denn einer ihrer Grundsätze ist es, die Arbeit der Behörden zu boykottieren.

Anhänger der "Reichsbürger"-Bewegung lehnen die Bundesrepublik in ihrer jetzigen Form von Grund auf ab. Sie glauben an eine Verschwörungstheorie, wonach das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 bis heute fortbesteht.

Im aktuellen Verfassungsschutzbericht wird den "Reichsbürgern" bescheinigt, unter anderem antisemitische und den Nationalsozialismus verherrlichende Positionen zu vertreten. Die Organisation der Bewegung wird als sektenhaft beschrieben.

In den verstärkten Fokus der Behörden ist die Bewegung geraten, nachdem ein Anhänger der Bewegung in Bayern auf Polizisten schoss, als diese seine Waffensammlung sicherstellen wollten. Ein Polizist wurde so schwer verletzt, dass er an den Folgen starb. Drei weitere wurden verletzt.

Wie viele Anhänger der Bewegung in Berlin leben oder im öffentlichen Dienst arbeiten, ist unklar. In Bayern wurden wei Polizisten suspendiert, weil sie der Bewegung nahe standen, in Sachsen-Anhalt drei.