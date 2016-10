Video: rbb AKTUELL | 11.10.16 | Florian Eckardt

SPD analysiert schwaches Wahlergebnis - "Streiter einer zerstrittenen Koalition"

11.10.16 | 22:46 Uhr

So sehen Sieger eben nicht aus: mit 21,6 Prozent bei der Berliner Wahl hat die SPD das schlechteste Ergebnis eines Siegers bei einer Landtagswahl überhaupt eingefahren. Jetzt soll aufgeräumt werden: Mit Selbstkritik und Besserungsvorhaben. Den Anfang machte am Dienstag der Chef.

Einander zu verstehen hat noch keiner Partnerschaft geschadet und so gelobte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag: Nach dem einzigartig schlechten Wahlergebnis seiner Partei in Berlin will er in der nächsten Koalition besser kommunizieren. Damit gestand er zugleich Fehler in der Vergangenheit ein, beim Regieren mit der CDU nämlich. Mit der hatte sich die SPD in der gemeinsamen Koalition jahrelang immer wieder angegiftet - diese überdeutliche Abneigung entnervte viele Wähler am Ende offensichtlich. "Der Regierende Bürgermeister und Spitzenkandidat ist innerhalb der Koalition zu stark zum Streiter in einer zerstrittenen Koalition geworden", diagnostiziert die Wahlanalysegruppe der SPD, am Dienstag wurde ihr Bericht öffentlich.



Zu Instrumenten im Wahlkampf: "Als weniger wirksam eingeschätzt wurden: Give-aways von schlechter Qualität oder fehlender Zielgruppenbezug (z.B. keine Halal-Gummibärchen im Wedding)." Auszug aus dem Bericht der SPD-Wahlanalysegruppe

"Ich habe gesehen, dass der Streit in der Koalition, den ich zum Beispiel beim Thema Lageso geführt habe, nicht gut angekommen ist bei den Wählern", sagte Müller beim Treffen des SPD-Landesvorstands. Als Regierender Bürgermeister hätte er solche Themen eher intern regeln und mit einer gemeinsam abgestimmten Position nach außen gehen sollen. Dass Konflikte auf der Landes- wie auf der Bezirksebene intern und nicht öffentlich ausgetragen werden müssten, das hätten auch viele Parteimitglieder am Abend so eingeschätzt. Kritik gab es auch am Wahlslogan "Berlin bleibt..." und an der Aussage vor der Wahl, man wolle mit den Grünen koalieren. Das habe zuspitzend gewirkt und gerade im Osten Berlins dafür gesorgt, dass Bürger die Linke gewählt hätten. In der rund vierstündigen Diskussion wurde Müller und seinem Team auch ins Zeugnis geschrieben: "Es fehlen im Alltag sowohl der Glamour als auch die Problemlösung." Wenig Auswirkungen habe dagegen das Agieren der Bundes-SPD und die Kritik am Parteichef Sigmar Gabriel gehabt.

"SPD hat ein personelles Profilproblem. Der Regierende Bürgermeister und Spitzenkandidat ist innerhalb der Koalition zu stark zum Streiter in einer zerstrittenen Koalition geworden, was bei der CDU am Ende dazu führte, dass sie ohne jede Hemmung Amt des RBm (Regierenden Bürgermeisters) und Institution der Senatskanzlei frontal anging." Auszug aus dem Bericht der SPD-Wahlanalysegruppe

Eine Arbeitsgruppe hatte das Wahldebakel analysiert

Zwar wurde die SPD bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus mit 21,6 Prozent stärkste Partei. Doch so schlecht hatte noch nie ein Sieger bei einer Landtagswahl abgeschnitten. "Ich finde, dass wir bei diesem Ergebnis wirklich allen Grund haben, selbstkritisch zu diskutieren", sagte Müller. Die SPD hat deshalb gehandelt: Eine interne Arbeitsgruppe hatte das Wahldebakel analysiert. Personelle Forderungen, auch an ihn selbst, habe es in der Diskussion im Landesvorstand nicht gegeben, sagte Müller. SPD-Kollegen wie der Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, hatten sich schon vorher darüber geäußert, was in den letzten Regierungsjahren und im Wahlkampf alles schiefgelaufen sei. Auch am Dienstag kritisierte er deutlich: "Die SPD soll wieder eine Partei für alle, nicht nur für die hippen Start-Up-Leute sein. Die Gesellschaft ist längst gespalten. 21,6 Prozent, das ist wie ein blauer Brief, wir sind versetzungsgefährdet." Saleh sei jedoch froh, dass mit der Selbstkritik nun der erste Schritt gemacht sei.

Die verwendeten Claims werden als nicht geeignet bewertet." Aus dem Papier der Wahlanalysegruppe

Nicht nur Müller habe Fehler gemacht