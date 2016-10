Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes - Wenn aus dem Spaßbad Ernst wird

06.10.16 | 11:13 Uhr

Auch in diesem Jahr seien wieder viele Steuergelder für unsinnige Projekte verplempert worden, rügt der Bund der Steuerzahler. Zwei Beispiele aus der Region: Das Thermalbad Blütentherme in Werder und die "Begegnungszone Maaßenstraße" in Berlin.

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat in seinem am Donnerstag vorgestellten Schwarzbuch 2016 die Verschwendung von Steuergeldern angeprangert. In der Dokumentation werden auch jeweils drei Fälle aus Brandenburg und Berlin angeführt: Das Thermalbad Blütentherme in Werder (Potsdam-Mittelmark), das Hafenprojekt "Marina Teltow" (Potsdam-Mittelmark) und die Tropenhalle in Potsdam sowie die Begegnungszone Maaßenstraße in Berlin-Schöneberg, der Smartphone-Guide Friedrichstraße und der Kietzgrabensteg in Köpenick.

Blütentherme-Baustelle in Werder

Beim Thermalbad Blütentherme, so der Steuerzahlerbund, hatte die Stadt Werder 2011 mit der Kristall Bäder AG einen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen. Der Bau sollte 18 Millionen Euro kosten und Ende 2012 fertig sein. Durch Änderungen am Bau stiegen die Kosten auf etwa 25 Millionen. Die von der Bäder AG geforderten Mehrkosten zahlte die Stadt nicht, da sie unter anderem keine detaillierte Aufstellung darüber erhalten habe. Die Bäder AG stellte daraufhin die Arbeiten an der Baustelle ein. Nach einem gerichtlichen Vergleich übernahm die Stadt den Rohbau. Bis dahin waren nach Angaben der Stadt 21 Millionen in das Bauvorhaben geflossen. Gegenüber dem Bund der Steuerzahler teilte die Stadt nun mit, dass sie mit Mehrkosten von 10 Millionen Euro für die Fertigstellung rechnet. Der BdSt sieht jedoch noch weit höhere Kosten auf Werder zukommen, da noch nicht einmal geklärt sei, wer die Betriebskosten tragen soll.

Baustelle "Marina Teltow"

Beim Hafenprojekt "Marina Teltow" muss die Stadt nach Angaben des BdSt statt der veranschlagten 5,3 Millionen Euro mit mindestens 14,6 Millionen Gesamtkosten rechnen. Grund sei, dass der Baugrund vor dem Kauf des Grundstücks nicht ausreichend untersucht worden sei. Der kontaminierte Boden müsse komplett ausgetauscht werden. Zudem ist der BdSt hinsichtlich eines späteren Betriebs der Teltow-Marina pessimistisch: Weil der private Bootsverkehr auf dem Teltow-Kanal sehr schwach sei, werde es schwierig, einen privaten Betreiber zu finden. Finde sich keiner, müssten die laufenden Kosten letztlich vom Steuerzahler getragen werden.

Tropenhaus Biosphäre Potsdam

Die Biosphäre Potsdam sieht der Steuerzahlerbund als Millionengrab. Jährlich verschlinge die Tropenhalle 1,5 Millionen Euro, der im kommenden Jahr beginnende Umbau werde auf rund fünf Millionen Euro taxiert. Der BdSt schätzt jedoch, dass die bisher kalkulierten Kosten zu niedrig angesetzt sind, weil bisher genaue Untersuchungen und Planungen fehlten. Auch die Folgekosten für das neue Nutzungskonzept seien unklar.



Begegnungszone Maaßenstraße

In Berlin kritisiert der BdSt die Begegnungszone Maaßenstraße in Schöneberg. Das Modellprojekt des Senats sollte eigentlich die Aufenthaltsqualität von Fußgängern verbessern - mittlerweile werde es von Anwohnern heftig kritisiert: Händler und Gastronomen klagten wegen fehlender Parkmöglichkeiten und verkleinerter Ausschankflächen über Umsatzeinbußen. Radfahrer, die sich eine schmale Fahrbahn mit Autos und Lastwagen teilen müssten, sprächen bereits von einer "Todeszone". Die vorläufigen Kosten des Projekts belaufen sich auf 835.000 Euro, darüber hinaus plant der Senat zwei weitere Begegnungszonen in der Kreuzberger Bergmannstraße und am ehemaligen Checkpoint Charlie.

Friedrichstraße in Berlin-Mitte

Eine sinnlose Verschwendung von Steuergeld sieht der BdSt auch beim Guide Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Dort hatte ein privater Interessenverein ein mobiles Leit- und Informationssystem entwickelt: An Laternenmasten sollten Tafeln mit QR-Codes angebracht werden, Besucher sollten auf diese Art und Weise per Smartphone durch die Friedrichstraße geleitet werden. Das Bezirksamt Mitte förderte das Projekt mit 81.000 Euro aus Steuermitteln. Der Stadtentwicklungssenator untersagte dann aber das Anbringen der Infotafeln. Begründung: Sein Haus arbeite derzeit selbst an einem anderen Infosystem. "Offenbar verlieren die Beteiligten im Verwaltungsmoloch Berlin selbst den Überblick über die Zuständigkeiten", meint der Steuerzahlerbund.



Kietzgrabensteg in Berlin-Köpenick

Als Beispiel einer sinnlosen Fußgängerbrücke nennt der Steuerzahlerbund den Kietzgrabensteg in Berlin-Köpenick. Sie verbinde den Hinterhof der Stadtbibliothek mit einer Brache, für die sich seit Jahrzenten kein Investor finde. 464.000 Euro habe das Bauwerk gekostet, dabei befindet sich die nächste Brücke nur 75 Meter weiter.