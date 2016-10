Anschlagsziele ausgekundschaftet? - Bundesanwaltschaft klagt IS-Terrorverdächtigen in Berlin an

27.10.16 | 10:19 Uhr

Im März wurde ein 19-jähriger Syrer in Brandenburg festgenommen. Der Verdacht: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Konkrete Anschlagsplanungen waren den Behörden nicht bekannt. Jetzt wird dem Mann der Prozess gemacht - er soll auch potenzielle Anschlagsziele in Berlin ausgekundschaftet haben.



Die Bundesanwaltschaft klagt einen 19 Jahre alten Syrer an, der für den Islamischen Staat (IS) mögliche Anschlagsziele in Berlin ausgespäht haben soll. Der Mann, der seit März in Untersuchungshaft sitzt, soll auch seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert haben, selbst Anschläge zu verüben. Zudem habe er sich als Kontaktmann für etwaige Attentäter in Deutschland zur Verfügung gestellt, wie am Donnerstag in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Die Anklage wurde vor dem Staatsschutzsenat des Kammergerichts in Berlin erhoben.

"Kontaktmann für etwaige Attentäter"