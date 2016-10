Bundespräsident Joachim Gauck kommt am 9. November anlässlich des Gedenkens an die Opfer der Pogromnacht nach Cottbus. Auf dem Programm stehe unter anderem ein Besuch der Synagoge, teilte die Stadt am Freitag mit. In Cottbus war die Synagoge 1938 zerstört worden, im Januar 2015 war eine ehemalige Kirche als erste Synagoge Brandenburgs eröffnet worden.

Am 9. November 1938 hatten die Nationalsozialisten Hunderte Synagogen in ganz Deutschland in Brand gesteckt und tausende jüdische Geschäfte zerstört. Viele Juden wurden verschleppt und ermordet. Die Pogromnacht gilt als Auftakt zur systematischen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Im vergangenen Jahr hatte Gauck in Oranienburg an der Gedenktafel der dortigen ehemaligen Synagoge einen Kranz niedergelegt.