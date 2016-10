"Das Nadelöhr sind die Planungen der Länder" - Dobrindt wirft Ländern Blockade von Verkehrsprojekten vor

07.10.16 | 15:37 Uhr

Wichtige Verkehrsprojekte in den Ländern werden vom Bund bezahlt. Die Länder allerdings müssen die Planung dafür machen. Und das klappe weder in Berlin noch Brandenburg gut, sagt zumindest der Bundesverkehrsminister. Brandenburg will das so nicht stehen lassen.

Berlin und Brandenburg stehen mit ihrer Verkehrsplanung in der Kritik von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). In einem Interview von "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag) sagte er, dass die beiden Länder im September keine Projekte für neue Bundesfernstraßen eingereicht hätten. Hintergrund dieser Kritik ist die Arbeitsaufteilung zwischen Bund und Ländern. Die Bundesverkehrsprojekte werden zwar finanziert durch das Ministerium Dobrindts, Voraussetzung für die Umsetzung ist allerdings die Planung, die in den Bundesländern erfolgt. Bereits im Juli hatte Dobrindt neben anderen Bundesländern auch Berlin ermahnt, ausstehende Planungen für bereits vorgesehene Objekte einzureichen.

Dobrindt will Aufgaben in Bundeshand konzentrieren

Neben Berlin und Brandenburg hätten im September auch Bremen, Hamburg, das Saarland und Schleswig-Holstein keine Pläne eingereicht, teilte Dobrindt mit. "Fehlende Projekte bremsen Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung", sagte Dobrindt den Zeitungen. "Wir können uns aber keinen Investitionsstau leisten, nur weil manche Länder ihre Planungskapazitäten heruntergefahren haben und deshalb hinterherhinken."



Dobrindt wiederholte damit seine Kritik an den Planungskapazitäten für die Straßen in den Ländern vom September. In der ersten Debatte im Bundestag nach der Sommerpause hatte er bereits betont: "Das Nadelöhr sind nicht mehr die Finanzen, sondern es sind die Planungen." Dobrint will deshalb die Aufgaben in einer staatlichen Bundesautobahngesellschaft bündeln. Neben Planung und Bau soll auch auch der Betrieb und der Erhalt der Autobahnen von dieser Gesellschaft geregelt werden.

Brandenburg eher auf Erhalt als auf Neubau konzentriert

Das brandenburgischen Verkehrsministerium reagierte gelassen auf Dobrindts Äußerungen. Die Kritik sei nicht neu, sagte Pressesprecher Steffen Streu am Freitag rbb|24. Er verwies in der Verkehrsplanung auf unterschiedliche Prioritäten von Bund und Ländern. Das Bundesverkehrsministerium sei sehr auf Neubauprojekte fixiert, das Land Brandenburg eher am Erhalt und Ausbau bestehender Straßen interessiert, so Streu. Auch den Vorwurf, Brandenburg würde bei der Planung hinterherhinken, wollte Streu nicht gelten lassen. Als Beispiel führte er den Ausbau der Autobahn A10/A24 an. Hier habe Brandenburg die Planung dazu bereits abgeschlossen gehabt, als Dobrindt im vergangenen Jahr eine entsprechende Liste von Projekten vorgelegt hatte. Die Infrastruktur-Kompetenzen - wie von Dobrindt vorgeschlagen - beim Bund zu bündeln, würden die Länder, auch Brandenburg ablehnen, erklärte Streu. Die Verkehrsminister der Länder tagen derzeit auf einer Konferenz in Stuttgart.



Von Berlin lagen am Freitagnachmittag noch keine Reaktionen vor.