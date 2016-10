Die erste Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Dagmar Reim, bekommt das Bundesverdienstkreuz verliehen. Die Auszeichnung werde ihr am Dienstag im Roten Rathaus im Auftrag des Bundespräsidenten von Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) übergeben, teilte die Berliner Senatskanzlei am Montag mit.



Dagmar Reim habe für das Zusammenwachsen Berlins und Brandenburgs viel geleistet, erklärte Berlins Regierender Bürgermeister vorab. Mit Beharrlichkeit, Engagement und mit ihrem Humor habe sie den nicht immer einfachen Prozess der Integration von SFB und ORB geleitet. Den rbb habe sie zu einer Institution geformt, mit der sich die Berliner ebenso identifizierten wie die Menschen in Brandenburg, sagte Müller.

Die 1951 im Heidelberg geborene Reim übernahm 2003 die Leitung des aus Sender Freies Berlin (SFB) und Ostdeutschem Rundfunk Brandenburg (ORB) hervorgegangenen rbb. Ende Juni 2016 gab sie das Amt aus persönlichen Gründen auf. Sie war die erste Frau an der Spitze einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in Deutschland. Nachfolgerin von Reim an der rbb-Spitze ist seit Juli 2016 Patricia Schlesinger.